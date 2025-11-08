動画プラットフォーム「ダウンタウンプラス」で復帰を果たした松本人志。歓迎するファンがいる一方、性加害騒動についての説明不足を指摘する声も少なくない。「笑えるから全部チャラ」とはならない今のお笑い界の現実について、ライターの冨士海ネコ氏が分析する。

【写真を見る】「実名顔出し」で松本人志からの被害を告発した元女性タレント

お笑い界のレジェンド・松本人志さんが、吉本興業の動画プラットフォーム「ダウンタウンプラス」で約2年ぶりに姿を見せた。生配信後、公式のXではスタッフに「最初泣きそうになってたな」とイジられ、「なってないよ」と照れくさそうに言い返していた松ちゃん。CMなし、しゃべりっぱなしという空間においてもその存在感は健在だった。

松本人志

SNSでも「#ダウンタウンプラス」がトレンドワードにランクイン。ただ「待ってました！」「やっぱり最高」という声と同じだけ「まだ笑えない」「説明が先では？」という声が飛び交い、歓迎と違和感が共存した「令和の復帰劇」となった。

性加害報道後も会見はせず、沈黙を守って笑いの舞台から姿を消していた松本さんだが、動画内では裁判について少し触れていた。当初は裁判とお笑いを並行してやろうと思ったものの、思った以上に難しかったという。だから活動をセーブしたし、週刊文春への損害賠償と訂正記事を求める訴えを取り下げたのは、話し合いがついたから。そもそも訴える側と訴えられる側の合意がないと裁判は始まらない、そういったことを話していた。

それは自分の沈黙や活動休止にはなんら後ろ暗いことはないという表明だったのだろうが、あくまでも週刊誌との決着に過ぎず、性加害そのものの有無については言及がない。そんな中での自社プラットフォームでの復帰は、「安全地帯に登場」という批判もあれば、「芸と人間性は別」という擁護もある。

「芸」と「罪」は切り離せるのか。松本さんの存在は、いま芸能界が抱える最大の問題を再び浮かび上がらせている。

「面白ければ正義」だったテレビの黄金時代と、「情」が通じなくなった社会

「面白ければどんな人間だっていいじゃん」。それが、かつてのテレビを支えた共通認識だった。数字が取れればOK。芸があれば人格は問わない。情が支配する世界では、大手の事務所や仲間が「もうええやろ」と言えば復帰できた。泣いて笑ってチャラ。そんな温度の中で、薬物や不倫などのスキャンダルを起こした多くの芸能人が復帰し、「名場面」が生まれてきたのも事実である。

だが令和では、視聴者がその舞台裏を知ってしまった。SNSで「被害者の声」に直接アクセスできる時代である。「面白い」と腹を抱えている誰かの笑いが、誰かの痛みの上に成り立っている可能性を、もう無視できなくなってしまったのだ。だから「面白くなければテレビじゃない」という言葉は、免罪符どころか時代遅れの言い訳として眉をひそめられる、という事態を招いてしまっている。

松本さんは動画内で復帰を決意した背景として、「笑いさえあれば（自分の）名誉なんて、人権なんて後からついてくる」と語っていた。再び芸人として再起するストイックな覚悟の言葉にも聞こえるが、同時に「才能ある者は守られる」という古い業界構造を肯定しているようにも見える。

令和の社会で、その発言がどんな意味を持つのか。松本さんほどの影響力を持つ人間なら、当然分かっているはずだ。だからこそ、彼の「芸」への執念は、単に芸人としての復帰がゴールとはならない。お笑いの力で、法やモラルさえも突破していけるのか、というトライアルでもある。

一方で、同時期に千鳥・大悟さんの「酒のツマミになる話」（フジテレビ系）降板騒動も起きた。松本さんのコスプレにフジテレビが懸念を抱いたことが発端だという。同番組はもともと松本さんが顔を務めていた枠であり、大悟さんなりのリスペクトを込めたオマージュだったのだろうが、結果的にフジはその「笑い」に過敏に反応した。つまり「お笑いの現場」を守りたかった芸人と、「コンプライアンス」を守りたかったテレビ局の間に、深い溝ができてしまったのだ。この一件に対して、「フジは不義理」「テレビはもう窮屈過ぎる」といった反応もネットに溢れている。

オールドメディアだと批判されるようになったテレビだけど……「面白ければいい」は古い、「面白くなければ見ない」は残る

テレビ局は、攻めれば炎上し、守れば退屈だと言われる。スポンサーの顔色をうかがいながら、「ギリギリ」のラインを測る毎日のはずだ。最近では「オールドメディア」と批判され、コンテンツ制作力だけでなく報道力においても信頼性は低下している。

では「ニューメディア」に新しい道があるかといえばそうでもない。SNSやYouTubeでは「面白ければなんでもあり」な文化が流入し、過激さが再生数を生んでいる。再生数で買えるのは注目だけで、信頼は買えない。笑えるけど、人としては信用できない……そんなコンテンツが増えれば、やがて笑いそのものが空洞化していく。

動画では松本さんが冒頭で「お笑い界がしんどいと聞きまして」と語ったが、それは直前に降板騒動のあった千鳥ら芸人仲間や業界仲間へのねぎらいだけではないだろう。「どこまで笑っていいのか分からなくなった」視聴者への同情でもあったのかもしれない。

「楽しい・楽しくない」という感情の軸で見れば、松本さんの笑いは今も多くの人を引きつけている。しかし「善い・悪い」という社会的・法的な軸で見れば、訴えを取り下げたことしか分からず、彼の実際の行為についてはまだ判断がつかない。しかも今回は単なるスキャンダルというより、「不同意性交」の被害者がいるとされている。笑いたくても笑えない、そんなねじれた感情を持ったまま、会員登録をためらっている視聴者も少なくないはずだ。

ダウンタウンプラスでは今後さまざまなゲストを招くという計画もあり、スキャンダル後に沈黙を守り引退した男性タレントの名前を予想で挙げた人もいた。本当に実現したら注目度も高く「面白い」だろうが、それが彼らにとって本当に力を取り戻す道筋となるかどうかは疑問が残る。どんなにタレントたちが動画で「面白さ」を追求しても、「笑えるから全部チャラ」とはならない現実が横たわっている。

私のように長年お笑いを見て育った世代にとって、ダウンタウンの存在は文化の一部、笑いの原体験そのものだ。動画復帰で「また笑わせてくれるだろう」と思う人もいれば、「もう笑えない」と感じる人もいる。正解はない。「芸人」としての松ちゃんを楽しみながらも、「人」としての説明を求める声が絶えないのは、単に「裁きたいから」ではなく、「笑いたいから」でもなく、「信じたい人」がそれだけ多いということなのかもしれない。

冨士海ネコ（ライター）

デイリー新潮編集部