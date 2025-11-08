メジャーでもプレーし、西武監督も務めた松井稼頭央氏の妻で、「菊池美緒」の芸名で女優、モデル、タレントとして活動した美緒さんが８日までにインスタグラムを更新。丁寧な暮らしが伝わってくる和食の夕食を紹介した。

６日付で、ねぎとろ用まぐろ、納豆、胡瓜、小口ねぎ、たくあん、大葉を具材に、「麺つゆにニンニクすりおろしを入れただけ」のタレをつけ、「全部を混ぜ混ぜして海苔に巻いても熱々ごはんにのせても」と「＃我が家で大人気」のご飯を紹介。

７日には「…忙しい日でも夕飯ってなんで毎日あるんだ（心の中のひとり言）」と「豆腐と蟹のあんかけと言いたいところだけど カニカマ。」とおちゃめに投稿。「味付けは千切りした生姜とネギとニラを炒め、白だしと片栗粉を溶かしただけ」と簡単レシピを紹介した。

この投稿には「本当にその通りです」「今日は休み！って日が欲しいですよね」「簡単だけど、栄養満点なメニュー」の声が寄せられている。

松井夫妻の長女はＴＢＳ日曜劇場「１９番目のカルテ」で若手看護士を演じ、注目を集めた松井遥南。テレビ朝日「恋する警護２４時 ｓｅａｓｏｎ ２」にも出演中。１１月９日に２５歳の誕生日を迎える。