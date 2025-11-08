親の“懐事情”を把握している人はどれほどいるのか……決して多くはないでしょう。いくら家族仲が良くても、親の資産状況についてはなかなか聞きづらいもの。しかし、親の判断力や金銭管理能力は年を重ねるにつれて確実に低下しており、子が知らないうちに家計破綻の危機に陥っているというケースも少なくありません。とある親子の事例をもとに、老後の金銭管理の落とし穴とその対策をみていきましょう。辻本剛士CFPが解説します。

「お金の心配はいらない」はずが…父の通帳残高に絶句

「父の言葉を信じて安心していたのですが……通帳残高を見て、思わず言葉を失いました」

そう語るのは、地方に住む父を亡くした女性、久本直子さん（仮名・57歳）です。

直子さんは横浜で夫と娘の3人暮らし。直子さんには54歳の弟がいますが、東京で家庭を築き、隣県で暮らしています。

直子さんの父は、10年ほど前に妻を亡くしてからは一人暮らし。心配した直子さんは何度か援助や同居を申し出ましたが、父はいつも笑いながらこう答えたといいます。

「父さんには退職金の2,000万円がある。だからお金の心配はいらない。いざとなったら施設に入るから、お前たちに迷惑はかけないよ」

その言葉を聞き、直子さんも胸をなでおろしていました。

しかし、数年後に父が病で急逝。葬儀と通夜が終わり、遺品整理をしていたときのことでした。引き出しの奥から1冊の通帳が出てきたのです。

「お金の心配はいらないと言っていたし、1,000万円くらいは残っているだろう」

漠然とそう思いながら通帳を開いた直子さん。

しかし、そこに記されていた残高はわずか「7万円」でした。

「見間違いだろうと……思わず二度見しました。別の口座に預けていたのかもしれないと他の通帳も確認しましたが、まとまった資金は確認できませんでした」

呆然とする直子さんの目に入ったのは、机の引き出しの奥にあった複数のカードローンの利用明細やキャッシングの封筒。

生活の跡が残る実家は荒れており、ところどころに開封されていない郵便物が無造作に置かれていました。

「父がこんなものを使っていたなんて信じられませんでした」と驚く直子さん。

「小さな赤字の積み重ね」が招いた悲劇

通帳やクレジットカードの明細を確認すると、借入額は数十万円単位。特別な浪費は見当たりませんでしたが、パチンコ店近くのATMの利用履歴や、通販サイトで購入したゴルフ用品の明細が並んでいました。

父は普段の生活費を年金収入でまかなっていたようです。ただ、趣味のゴルフやギャンブルなどの「娯楽費」は毎月少しずつ赤字となり、その補填をカードローンで行っていた様子がうかがえました。

「毎月1〜2万円の赤字なら大丈夫。退職金があるから」

そんな考えのもと、少しずつ貯金を切り崩していたのでしょう。

娘が気づけなかった父の深刻な変化

ただ、その頃の父は以前より物忘れが増え、支出や返済期日を正確に把握できていなかったのかもしれません。通帳には記帳の跡が残っていましたが、残高の変化を細かく確認することはなく、支払いの多くを自動引き落としに任せていたようです。

認知機能の低下も、こうした金銭管理の甘さにつながった要因のひとつだったのかもしれません。

気づけば、退職金は静かに減り続け、亡くなる直前にはほとんど残っていない状態になっていました。大きな浪費ではなく「日常の少しの赤字が積み重なった結果」が、父の退職金を消してしまった真の理由だったのです。

親子でできる「お金の見える化」

高齢になると、加齢にともなって判断力や記憶力が低下し、金銭管理が難しくなっていきます。年金が支給されるとすぐに使い切ってしまったり、生活費を確保しないまま欲しいものを買ったりしてしまうケースも少なくありません。

その結果、知らないうちに資産が枯渇し、最悪の場合は老後破綻に陥るケースもあります。

実際、日本弁護士連合会「2023年破産事件及び個人再生事件記録調査」によると、破産債務者の約3人に1人が60歳以上という結果が明らかになっています。具体的には60代が約17％、70代が約12％を占めており、高齢者の経済的困窮が深刻な社会問題となっているようです。

今回の事例のような事態を防ぐためには、親が元気なうちに通帳や収支の流れを家族で共有しておくことが大切です。

親以外の第三者もきちんと把握しておくことで、早い段階で異常な支出や不明な引き落としに気づくことができます。

遺される家族のためにも、親が元気なうちから財産の状況を共有し、支出内容を一緒に確認しておく。それが、家族全員にとっての安心につながるのです。

辻本 剛士

神戸・辻本FP合同会社

代表／CFP