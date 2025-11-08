福岡の「マリンワールド海の中道」へ行ってきた！ キラキラと踊るような魚の群れ、愛嬌を振りまくペンギンパレードなど魅力的なシーンが続く
今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『ふたりでとことこウォーキング278-05 〜福岡市 マリンワールド海の中道〜』というそーき(爪楊枝P)さんの動画です。
投稿者メッセージ（動画説明文より）
県外旅行編です。 ともえっくすさん（user/285484）と一緒に福岡をぶらぶらとしてきました。ざっくりとした計画しか立てない状態での旅行。一体どうなるのか。
友人と福岡市にある水族館、マリンワールド海の中道へ来たそーき(爪楊枝P)さん。正式名称は「海の中道海洋生態科学館」です。
大水槽では魚の群れがキラキラと輝き、踊っているようでとても綺麗だったそう。
動画だけでなく静画も撮影。一瞬を切り取る面白さは、変化を楽しむ動画とはまた違った魅力があります。
今回のお目当てはペンギン。ここで飼育されているのはケープペンギンです。アフリカの南部に生息しているペンギンなので、比較的温暖な九州でも飼育できるのだとか。
きょろきょろと辺りを見回す様子が何ともいえず可愛らしいです。
プールではぷかぷかと気持ち良さそうに浮かんでいました。同じ目線の高さで見られるのが嬉しいとのこと。
ペンギン相関図もあったのですが、中々複雑な関係を築いているようです。
ペンギンパレードがはじまりました。
動物の中で一番好きだというペンギンを間近に見れて、最高の時間をすごすそーき(爪楊枝P)さん。ただ、ペンギンパレードで登場したのは4羽なのですが、1羽の姿がずっと見当たりません。
と思っていたら、1羽だけ離れて客席に愛嬌を振りまいていました。
そんなマイペースっぷりも可愛いです。
続いてやってきた大きなプールにはアザラシがいました。目がぱっちりしていて可愛いとのこと。
水中の様子を見ることができるトンネルを見つけしばらく待ったのですが、アザラシはやって来ません。トンネル気分にならなかったようです。
代わりに、いいショットを提供してくれるアザラシたち。こんなにお腹をじっくり見る機会はそうそうありません。もちもちしてそう、と感じたとのこと。
他には福岡では身近だというイルカ、スナメリもいます。おもちゃで遊んでいて賢そうだったとか。
日本の水族館で飼育された最後のオスのラッコのリロくんも見ました。動画撮影時には元気に泳いでいましたが、その後亡くなっています。貴重なシーンです。
お腹が空き、お昼ご飯を食べるため地下にある「レストラン レイリー」へ来たそーき(爪楊枝P)さん。薄暗く見えますが、イルカの水槽が広がって明るい雰囲気だとか。
豊富なメニューの中で選んだのはハンバーガープレート。
ただのハンバーガーではなくシャークフィッシュハンバーガー。サメのフライが入っています。食べたそーき(爪楊枝P)さんによると、少し歯応えのある白身という感じで美味しかったそう。サメに臭みは無く、タルタルも美味しいとのこと。予想以上の美味しさはびっくりするほどだったとか。
ご飯のあとは上へ行き、イルカショーを見るそーき(爪楊枝P)さんでした。
生き生きと水の中で泳ぐ魚や動物たちの姿に心和む水族館。陸上で愛嬌を振りまくペンギンも魅力的です。ぜひ動画で詳細をご覧ください。
