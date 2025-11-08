＜速報＞日米共催大会の3日目スタート 畑岡奈紗、山下美夢有はともにバーディ発進
＜TOTOジャパンクラシック 3日目◇8日◇瀬田ゴルフコース 北コース（滋賀県）◇6616ヤード・パー72＞日米共催大会の第3ラウンドが進行している。最終組の畑岡奈紗、申ジエ（韓国）、山下美夢有が午前10時27分に1番からティオフした。畑岡と2週連続優勝を狙う山下はバーディ、ジエはパーで滑り出している。
【写真】岩井ツインズはがっつりペアルック
トータル12アンダー・単独首位に畑岡。1打差2位タイにジエ、山下。2打差4位に荒木優奈、3打差5位タイに佐久間朱莉、鈴木愛、高橋彩華が続いている。馬場咲希はトータル8アンダー・8位、岩井千怜と吉田優利はトータル6アンダー・10位タイ、古江彩佳と勝みなみはトータル5アンダー・18位タイ、昨年覇者の竹田麗央はトータル4アンダー・28位タイ、岩井明愛はトータル3アンダー・34位タイでプレー中だ。今大会の賞金総額は210万ドル（約3億2269万円）。優勝者には31万5000ドル（約4839万円）が贈られる。
