¡ÈÌµËÉÈ÷¤Ê¼øÆý¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡ÉÄÔ´õÈþ¡Ê38¡Ë¡Ö¿²¤Æ¤Û¤·¤¤¡×ÌëÃæ¤Î°é»ù¤ËËÜ²»¹ðÇò
¡¡2025Ç¯8·î8Æü¤ËÂè5»Ò¤È¤Ê¤ë¼¡½÷¡¦Ì´¶õ¤Á¤ã¤ó¤ò½Ð»º¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄÔ´õÈþ¡Ê38¡Ë¤¬¡¢ÌëÃæ¤Î°é»ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ä¤¤ËÜ²»¤òÏ³¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û°é»ù¤ËÊ³Æ®¤¹¤ëÄÔ´õÈþ¤Î¡ÈÌµËÉÈ÷¤Ê¼øÆý¥·¥ç¥Ã¥È¡É
¡¡É×¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿ù±ºÂÀÍÛ¡Ê44¡Ë¤È¤È¤â¤Ë3ÃË2½÷¡¢5¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ëÄÔ¡£Ì´¶õ¤Á¤ã¤ó½Ð»º¸å¤âSNS¤Ç°é»ù¤ÎÍÍ»Ò¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢9·î30Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿Instagram¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡Ö¼øÆýÃæ¤Î¥ê¥¢¥ë¡×¡¢10·î24Æü¤Ë¤Ï¡ÖÊ¿ÏÂ¤Ê»þ´Ö¤Î¼øÆýÃæ¤Ã¤ÆºÇ¹â¤Ë¹¬¤»¡×¤È¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÄÔ´õÈþ¤¬¡¢ÌëÃæ¤Î°é»ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎËÜ²»¤ò¹ðÇò
¡¡11·î6Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡¢Ì´¶õ¤Á¤ã¤ó¤¬¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£
¡¡¡ÖÌÜ¤¬¹ç¤¦¤¿¤Ó¤Ë¡¢¥Ë¥³¥Ã¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÌ´¡£¤Û¡¼¤ó¤È¤Ë²Ä°¦¤¤¡¢ËèÆüÌþ¤ä¤·¡£¤¿¤¡¤À¡ÄÌëÃæ¤Ï²ø½Ã¤µ¤ó¡£Íß¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¡Ä3»þ´Ö¤ª¤¤Ç¤¤¤¤¤«¤é¿²¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ëº£1¡Á2»þ´Ö¤ª¤¡Ä¡£¿·À¸»ù»þ´ü¤è¤ê¿²¤Ê¤¤¤¾¤è??Íß¤ò¸À¤¨¤Ð¡Ä4»þ´Ö¶õ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é ¤â¤©¡Á¹¬¤»¡£¤µ¡¢º£Ìë¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌëÃæ¤ÎÌ´¶õ¤Á¤ã¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤ä¡¢¼«¿È¤ÎËÜ²»¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë