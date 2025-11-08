ボクシング世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥選手と、前WBC・IBF世界バンタム級統一王者の中谷潤人選手が7日、12月27日にサウジアラビアで開催される興行『THE RING V:NIGHT OF THE SAMURAI(ナイト・オブ・ザ・サムライ)』の記者会見後、報道陣の質問に応じました。

2026年5月に対戦予定の両選手。12月の興行では、井上尚弥選手がアラン・ピカソ選手、中谷潤人選手がセバスチャン・ヘルナンデス選手とそれぞれ対戦します。

会見では、両選手が並んで座り質疑応答が行われました。井上選手は、会見中に中谷選手と視線が合わなかったことについて聞かれると、「特に目を合わすようなシチュエーションもなかったと思うんですけども。別に意識はしていないですよ。裏では楽しく話しておりますので」と答えました。

中谷選手との対戦については「ワクワクもしてますし、自分自身どんな戦いになるのかも楽しみにしている」としつつ、「まずは12月の試合をしっかりとクリアした先に見えてくる試合ではあるので、そこに焦点を合わせてやっていきたいと思います」と直近のピカソ戦へ意気込みました。

続いて中谷選手がインタビューに応じると、井上選手との並んでの会見について「発表会見場がすごく豪華だったので、そこを楽しみながらいた。比較的普段通りだったかなと思っています」とコメントしました。

5月の井上選手との対戦には「一戦一戦戦ってきたので、これからも変わらず、そこは大切にしながら、その過程に、延長線上にそういうビッグファイトというのが待っていると思っているので、1つ1つしっかりテーマを持って成長していきたいなと思っています」と話しました。

そして、会見裏で井上選手と話したことは「僕がプライベートジムを作ったんですけど、そこの話をしていました」と笑顔で明かしました。