ニセ恋人のインフルエンサー！芸能ラブコメ『あくまでビジネスですが』、マンガParkで連載開始
白泉社が運営する総合エンタメアプリ「マンガPark」にて『あくまでビジネスですが』(いそべもっち)の連載がスタートした。毎週木曜更新予定。
■『あくまでビジネスですが』(いそべもっち)あらすじ
珠姫と総一郎は子役時代、バラエティ生放送でブチギレ放送事故ケンカをした因縁の相手。再び売れるために、マジ恋YOUTUBERをやる事に！しかし裏ではケンカばかりで――!?
マンガParkでは『あくまでビジネスですが』の新連載を記念して、読書チャレンジキャンペーンを実施。11月12日(水)までの期間限定で、読めば必ずコインがもらえるBIGチャンスとなっている。詳細はマンガParkアプリにて。
(C)いそべもっち／白泉社
