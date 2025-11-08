お笑いコンビ「コロコロチキチキペッパーズ」の西野創人さん（34）が2025年11月2日、自身のインスタグラムを更新し、鍛え上げられたバキバキボディを披露。24年7月と25年10月で変化した上半身のビフォー＆アフターの写真を投稿している。

「増量中」

西野さんは「増量中」として、2枚の写真を投稿。24年は体重58キロだったのに対し、25年は73キロ、大幅に体重が増えている。

また、ハッシュタグでは「#筋トレ #ダイエット #減量 #ボディメイク #トレーニング #ベンチプレス #ワークアウト #workout #フィジーク #ボディービル #モチベ」と添えている。

インスタグラムに投稿された写真では、どちらの写真でも上半身は裸で、ボクシングパンツのみを着用。筋肉を強調するように肩を張り、体の前で拳を合わせている。24年に比べて25年は、首から肩、腕、腹部にかけて筋肉が盛り上がり、全体的に体の厚みが増した様子がうかがえる。

この投稿には、「綺麗に筋肉マシマシなのがすごい」「今が最高」「完璧すぎます」「これは凄い」といったコメントが寄せられていた。