今年も残り2カ月足らず。気の早い話ながら、エンタメ業界では年末の「NHK紅白歌合戦」の出場者が話題だ。

＊＊＊

【写真を見る】紅白に「旧ジャニーズ」から出演する可能性の高いグループとは？

「すでに出場する方向で進んでいる」

「司会は3年連続で芸人の有吉弘行（51）と、6年ぶり4回目の綾瀬はるか（40）、初起用の今田美桜（28）の女優二人です。局からは鈴木奈穂子アナ（43）という布陣ですね」

と言うのは芸能デスク。

「とりわけ注目されているのは、創業者のジャニー喜多川氏（故人）による所属タレントへの性加害問題を受けて、一昨年から2年連続で出場が見送られていた旧ジャニーズ事務所（現STARTO ENTERTAINMENT＝以下スタート社＝）の扱いです」（同）

実現すれば、出演は3年ぶり。舞台裏をスポーツ紙の音楽記者が明かす。

嵐

「すでに出場する方向で調整が進んでいます。NHKは一昨年春に性加害問題が明るみに出た後、同年9月には当時のジャニーズ事務所を紅白を含めたすべての番組から締め出していました。状況が変わったのは昨年10月。NHKはスタート社による被害者への補償や再発防止の取り組みが進んだとして、同社との関係を再開させていました」

NHKの“台所事情”

背景にはNHKの“台所事情”があるという。

「やっぱり視聴率が違ってきますから。旧ジャニーズの出場がなかった令和5年の視聴率は第1部が29.0％と、初めて30％の大台を割り込んで関係者に衝撃が走りました。続く第2部も31.9％（関東地区、ビデオリサーチ調べ）と過去最低を記録。昨年は第1部29.0％、第2部が32.7％とワースト記録の更新こそ避けられましたが、視聴率が退潮傾向にあることに変わりはありません」

かつて紅白は例年、旧ジャニーズ事務所から5〜6組のグループが出場する一種の寡占状態にあったが、

「今回は3組ほどとか。人気絶頂のSnow Manのほか、グループ名を変更し、今年2月にメンバーを3人から8人に増員したtimelesz（タイムレス）の登場もありそうです」

「嵐」出場の可能性

焦るNHKが出場を熱望しているのが、来春での活動終了を宣言している人気グループ「嵐」だ。

NHK関係者が解説する。

「嵐の出場は平成21年の初出場以来、12回連続で、白組司会も22年から5年連続、リーダーの大野智（44）、櫻井翔（43）、松本潤（42）、相葉雅紀（42）、二宮和也（42）らメンバー全員で務めてきた。単独では28年に相葉が、29年には二宮が、30年と31年には櫻井が務めている」

振り返れば紅白の司会は平成18年以来、13年連続でジャニーズ事務所のタレントが担ってきたが、

「中でも嵐は“紅白の顔”的な存在でね。彼らは令和2年の大みそかをもってグループとしての活動を休止しましたが、紅白には中継で出場してくれた。効果てきめんで視聴率は40.3％を記録。ただし、あれ以降、40％超えは一度もない」

来春、嵐は7年ぶりのコンサートツアーを開催し、5月末には活動を終了する。

「正真正銘のラストコンサートだけに、彼らのチケットの入手は困難を極める。ファンは嵐のステージ姿に飢えていますから、久々に五人が歌って踊る紅白の視聴率は、5年ぶりの40％超えが期待できそうだよ」

11月中旬には出場歌手が発表されるが、特別枠での出場が濃厚な嵐に関する正式発表は12月とも。気忙（きぜわ）しい年の瀬も、ファンのやきもきは続きそうだ。

「週刊新潮」2025年11月6日号 掲載