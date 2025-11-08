◇JAL presents 第3回みちのくコカ・コーラボトリング杯女子硬式野球イーハトーブはなまき大会1回戦 横浜隼人 8―1 惺山（2025年11月8日 JALスタジアム花巻）

横浜隼人の左腕・杉原陽菜（2年）が先発し、4回3安打1失点。初回に1点を失ったが「2回以降はスライダーとか変化球でタイミングをずらすことができました」と立ち直った。

6歳上の兄の影響で、小1から野球を始めた。中学では男子に交じり軟式野球部に所属していた。高校で女子チームとなり「これまでは笑顔でプレーするとかあまりなかったので、そこが違うところかなと思います」。女子野球のチームも増える現状に「男子みたいに長打とかはあまりですけど、走塁、バントとか細かいプレーは高いレベルに持っていけるのかなと思います」と魅力を語った。

チームは今夏ユース大会では初戦負け。「たくさん点が取れるチームではないので、最少失点でいこうというのをピッチャーでやっています。キャッチボールから相手の胸に投げることだったり、フォームを崩さないで投げることをやってきました」と胸を張った。