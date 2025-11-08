

独特な展示方法を採用している「国立民族学博物館」（写真：国立民族学博物館提供）

国立民族学博物館、通称、民博（みんぱく）。文化人類学と民族学をテーマにした世界最大級の博物館だ。研究者たちが世界中から集めてきた、生活や儀式で使う用具、民具、民族衣装を34万7000点！（※2025年3月31日現在）も所蔵し、うち1万2000点を本館展示（いわゆる常設展示）している。

と、言ってもいまいちピンと来ないかもしれない。が、たとえば、東京上野にある東京国立博物館の平常展（東博コレクション展）の展示数が3000点以上（所蔵や寄託の点数は12万点以上）と言えば、そのスケールをおわかりいただけるだろうか。

スケールだけではない。民博には全国に根強いファンがいる。きわめて通好みな博物館としても知られ、好奇心旺盛なマニアの心を捉えてやまない。

「大量のブツ」を整理してすべて収蔵

殺虫処理を施された資料はいよいよ収蔵庫に配架される。収蔵庫を見せてもらえることになった。保存科学が専門の末森薫さんと一緒に案内してくださったのは、西澤昌樹さん。企画課標本資料係に勤務されている、民博の資料の生き字引きみたいな方だ。

収蔵庫に入るにあたり、まずは靴を履き替える。虫をなかに持ち込まないための対策だ。なかに入ると、広いテーブルが置いてあるのが目に入った。テーブルの上には生地が広げられていて、その周りで10人ほどの人たちが何やら話し合っている。末森先生が教えてくれた。

「ここは展示準備室です。資料の観察を行うための部屋です。収蔵庫内にはスペースがないので、じっくり見たい資料をここに持ってきて観察するんです。必要な資料をこうして観察する作業を『熟覧』と言います」

そばで熟覧の様子を見せてもらった。この日集まっていたのは中央アジアをフィールドにする研究者の皆さんで、キルギス関連の資料を現地の研究者とともに熟覧していた。

この熟覧は、アーカイブにある資料の情報を強化するとともに、2026年3月から始まる中央アジアに関連する特別展「シルクロードの商人語り―サマルカンドの遺跡とユーラシア交流」の準備を兼ねているそうだ。末森先生も実行委員の一人を務めている。

こうした熟覧は日常的に行われている。館内の研究者だけでなく館外の研究者もやって来る。展示の準備でどの資料を展示するかを検討したり、新しく収集してきた資料を観察したりする。

熱心に熟覧を続ける皆さんを尻目に、展示準備室を抜ける。現れた部屋が収蔵庫である。

おおーっ、ブツ、ブツ、ブツ！ すごい量だ。アイヌのものらしき巨大な像や、ピンク色のド派手な山車（だし）が置いてあるのが目に留まった。収蔵庫の天井はさほど高いわけではないが、二層構造になっている。

上のフロアを見上げると、いかつい顔をした木像が複数体こちらを見下ろしている。我々がいる下のフロアにはスチール製のラックが多数設置されている。ラックには数々の資料が置いてある。

節電しながら管理

「ここは第一収蔵庫です。第一収蔵庫は民博開館当時からあります」

この第一収蔵庫では主に大型資料を保管する。第一収蔵庫の奥には同規模の第二収蔵庫、第三収蔵庫と3つ連なっている。さらにその奥には特別収蔵庫がある。特別収蔵庫？

なんでも、収蔵庫は二つのゾーンに分けられているそうだ。一般収蔵庫と特別収蔵庫だ。両者の違いは空調管理の時間にある。第一から第七までの一般収蔵庫では空調を1日に8時間、職員が働いている時間帯に起動させる。一方、特別収蔵庫は24時間体制で一定の温度・湿度を保つ。

「これだけ大きな空間なので、1日8時間の空調でもかなりの光熱費がかかります。春、夏、秋、冬と季節ごとに設定を変えて管理しています。東日本大震災後の節電要請をきっかけに空調の見直しもおこないました」

温度と相対湿度は相関関係がある。温度が上がれば飽和水蒸気量も増えて相対湿度は下がる。外気との温度差を考慮して、夏場は26度、冬場は22度を目安にする。春と秋は一部の収蔵庫で、空調による温度制御をおこなわずに自然の気温に合わせて徐々に変化させていく方法を採用した。

「ただ、どちらかといえば、温度よりも湿度のほうをケアしています。湿度が高くなるとすぐにカビが発生してしまいますから」

24時間体制で管理される特別収蔵庫には、銃刀剣類、絨毯、漆器、毛皮・革などが保管されている。さほど広い空間ではないので、エネルギーの消費量は限られている。

民博では他に24時間で空調管理する施設として、衣料収蔵庫とフィルムなどのメディア資料を保管する収蔵庫がある。フィルムの管理は標本資料係ではなく、映像音響係が担当している。

収納箱は職員の手づくり

第一収蔵庫を抜けて、第二収蔵庫に入る。ん？ なんだか匂いが違うんだが。

「昔は収蔵庫全体をくん蒸処理してたんです。この匂いは、くん蒸処理のものとか、いろんなものが混じっているのかもしれませんね」

第二収蔵庫には目立って巨大な資料はなく、大量のスチール製のラックが整然と並ぶ。図書館の閉架書庫にはたいてい所狭しと背の高い書棚が並べられているが、あの光景に近い。ここでは書棚の代わりにラックがあると思ってもらえればいい。ラックの各段には様々な資料が剥き出しの状態で並んでいる。

しかしこの大量の資料、いったいどういう規則で整理されているのだろうか？

「第二収蔵庫では、資料を受け入れた順のままに収蔵しています。これは民博開館当初からの方針なんです。たくさんのものが入ってきて、どんどん増えていくことを想定していたからです。民博では、オセアニア収蔵庫とか、ヨーロッパ収蔵庫というように地域別で整理したり、材質別や使用目的別で整理したりはしてきませんでした」

たしかに、来た順番にどんどん入れていくほうがわかりやすいし、無駄なスペースも生まれにくい。資料にはそれぞれカードが付いており、番号、名前、収集地、そしてアドレス（どの棚のどの列にあるか）が記載されている。

「あ、このトレイは便利そうですね？」

いろんなラックを眺めていると、紙製のトレイを使って整理してあるラックがあった。トレイのなかには細々とした資料が入れてある。西澤さんが説明してくれる。

「これは収納箱と言います。便利なんですよ。収納箱がない状態ではいろんな資料に触らないと奥にあるものが確認できません。でも収納箱があれば、箱ごと取り出して目的の資料を確認できます。奥のほうまで収納できますし」

よく見ると収納箱は手づくりのように見える。収納箱を引っ張り出すための紐の付けかたにどことなくお手製感が漂っている。

「職員がつくったんですよ。収納箱に穴を開けて紐を通しました。接着剤は使わずにつくっています。接着剤は劣化するし可塑剤を使っているので、それがものに影響を与えてしまうこともあるんです」

すごい。西澤さん、まさに資料整理の鬼だ。

「ではものすごく小さなものはどうするんですか？ なくしそうなものもありますよね？袋に入れてから収納箱にしまうとか？」

「釣り針とか、そういう細かいものもたくさんあります。まれに袋に入れることもありますが、基本的にはオープンな状態で保存します。袋に入れると湿気がこもってしまいますから。ビーズのように非常に細かい物については小分けにして、一つずつ情報を付けて保存しています」

「盗まれた⁉」こともある

民博の教授で『月刊みんぱく』編集長の樫永真佐夫先生にふと聞く。

「あ、ちなみに、展示資料が盗まれたとか、そういう被害はないんですか？」

「あんまり聞いたことないですねえ。盗むようなものないからちゃうかな。あ、でもそういえば、リニューアルのときにありましたね」

やはり。もちろん展示資料は持ち出せないよう壁にしっかりと固定されている。とはいえ、さすがに無防備すぎる。警備員も少ないし。

「展示資料の確認作業をやったんですよ。乗り物のなかに、ポーチみたいなものがくっついていた。もちろんそれも独立した資料。展示場の解説にはないけど記録によると、外からは見えへんけどポーチの蓋を開けると、現地の人がなかによく入れているものが資料としてもう一つ隠れてるってことがわかりました。それで開けてみた。そしたら空だったんです」

誰かがポーチを開けて中身を持っていってしまったのだろうか。

「でもそれ、リニューアルがなかったら確認しないままでした。ほんまに誰がいつ持っていってしまったんやろ。たぶん何十年も前にもうなくなってたんちゃうかな」

なぜ剥き出しで展示するのか

民博独特の露出展示は、梅棹忠夫初代館長の強いこだわりによって実現した。民博の名誉教授で現在は千里文化財団の専務理事を務める久保正敏先生は、品のいい関西弁で語る。

「梅棹さんは、はっきり言うてバブルな人なんや」

先生は梅棹忠夫という人の並外れたスケールの大きさを「変わり者の理想主義」と表現した。さすが、変わり者たちの秘密基地である民博をつくってしまった人である。

「文科系の大学は校費の割り当てが少ないんです。文系の人はね、紙と鉛筆さえあったらええやろというわけです。だから梅棹さんは、民博を理系の大学と同じ扱いにしたんです」

この発想には先見性があった。民族学が単なる文献研究ではなく、フィールドワークや資料収集を伴い、多額の費用を要する総合的な学問であることを理解していたからだ。

そういう人だから、もちろん世界中から収集してきた資料を展示する本館展示のありかたについても、従来の博物館の方法を根底から覆す理念を持っていた。

民博にある展示資料は、現地の文化を知るための入り口である。展示されている物はもともと現地でつくられたり、使われたりしてきたものだ。

「展示されている物をね、見てるだけではわからへんやないか、というわけです。触ってみぃ、重さを量ってみぃ、なんなら匂いも嗅いでみぃ、と言わはった。そしたら、ちょっとぐらい、その物のコンテクストがわかるやんか」

文化とは頭だけで理解するものではなく、からだ全体で体感するものである。

「だから、ガラスケースに入れたらあかん、と言わはって、露出展示にこだわったんです。しかしこれは、理念は誠に素晴らしいんやけどね……」



写真は、日本の文化を伝える展示。剥き出しでの見せ方にこだわっている（写真：国立民族学博物館提供）

理念は素晴らしく、現実はカネがかかる





先生が口ごもる。剥き出しでの展示は、技術的にも費用的にも大変なのだ。通常であれば、展示資料をガラスケースのなかに収めて、動かないように固定するだけ。しかし民博ではまったく異なる展示システムを開発する必要があった。

「専門の展示業者さんが集まって、いろんなアイディアを出してね。格子状の金属壁に金具や天糸（てぐす）を使って展示物を固定する案に落ち着きました。グラグラせんように固定せんとあかんから、このシステムはだいぶ精密につくられています」

民博の本館展示場は全体に黒い壁で統一されている。その壁に、所狭しと並ぶ仮面などは、まるで宙に浮いているようでかっこいい。久保先生に言われてから、改めて壁の様子をよく見ると、たしかに格子状につくられていることがわかった。

「このシステムでは研究者が自分で設置することはできへんから、必ず展示業者さんに入ってもらわんとダメなんです。だから民博の展示にはお金がかかるんやね」

