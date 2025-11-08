薄さも使いやすさも叶える！【レガートラルゴ】のコンパクト財布でバッグの中がすっきり！Amazonで販売中！
ミニマル派におすすめ！【レガートラルゴ】の二つ折り財布がスマートで洗練された印象に！Amazonで販売中！
軽くて薄マチの「うすいサイフ」がリニューアル！お財布をスマートにしたい方、荷物を少しでも軽くしたい方に絶対おすすめしたい一品。金具はシルバーに統一し、ブラウンのコバでより洗練された印象に。小銭入れには蛇腹をプラスし、見えやすく取り出しやすくなりました◎
軽くてスリムな設計で、バッグの中でもかさばらず、最小限の荷物で外出したい人にぴったりの二つ折り財布となっている。
小銭入れにはジャバラ構造を採用し、開口部が大きく開くことで視認性と取り出しやすさを兼ね備えている。
金具をシルバーに統一し、縁取りのブラウンがアクセントになった上品なデザインで、大人っぽい印象を演出してくれる。
カードポケット・札入れ・小銭入れをすべて搭載しつつ、タテ9.5cm×ヨコ9.5cmという手のひらサイズを実現している。
