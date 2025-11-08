卓球の「WTTチャンピオンズ・フランクフルト」は7日、男女シングルスの2回戦が行われた。上位進出が期待される日本勢は、4選手がベスト8進出を決めており、各選手が奮闘を見せている。

■張本智は五輪メダリストに敗戦

女子シングルスでは、初戦を突破した4選手のうち、第4シードの大藤沙月（ミキハウス）がエリザベタ・サマラ（ルーマニア）に敗れて姿を消した。一方で、第1シードの張本美和（木下グループ）、第2シードの伊藤美誠（スターツ）、第3シードの早田ひな（日本生命）が2回戦に挑んだ。

張本美は、前週の「WTTチャンピオンズ・モンペリエ」で準優勝したザビーネ・ウィンター（ドイツ）と対戦。10月の「チャイナ・スマッシュ」2回戦に続く再戦となった。第1ゲームでは7連続ポイントで逆転し、11－7で奪取。第2ゲームも連取したが、第3ゲームはデュースの末に落とす。それでも第4ゲームを11－7で取り切り、張本美が8強入りを果たした。

伊藤は、過去7勝1敗と相性の良いソフィア・ポルカノバ（オーストリア）と対戦。第2ゲームを8－11で落とし、第4ゲームも中盤にリードを許したが、要所を締めて3－1で勝利した。早田は、2試合連続となった日韓対決で李恩惠（韓国）にストレート勝ちし、3選手そろってベスト8進出を決めた。

男子では、第2シードの張本智和（トヨタ自動車）が元五輪メダリストのドミトリ・オフチャロフ（ドイツ）に1－3で敗れ、2回戦で姿を消した。一方、前週のモンペリエ大会で準優勝した松島輝空（木下グループ）は、世界23位のカナック・ジャー（アメリカ）にストレート勝ちし、唯一の8強入りを果たした。

今大会は、世界トップを占める中国勢が出場を回避しており、日本勢には上位進出のチャンスが広がっている。そんな中、男女合わせて4選手がベスト8に進出し、今後の優勝争いにも注目が集まる。