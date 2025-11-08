元テレビ東京のフリーアナウンサー福田典子（34）が8日までに、自身のインスタグラムを更新。7日に出演したTOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）を振り返り、“例の靴”をはいた写真を公開した。

福田は、同番組へゲスト出演。一般男性との離婚を公表した上で、元貴乃花親方の花田光司氏と元フジテレビアナウンサー河野景子さんの長男、靴職人でタレントの花田優一（30）との交際を明らかにしていた。

福田は、インスタに「初TOKYO MX 5時に夢中！ありがとうございました！」と書き出し、出演を終えた報告。続けて「バラエティ、むずかしい！笑」「でもあっという間で楽しかったです」「出演者のみなさま、スタッフのみなさま、ありがとうございました！ハート」などとつづった。

その上で、鏡に映しつつ、足元を強調した写真をアップ。「dress #laboutiquebonbon」「shoes #MrHANADA」に続けて「ええ、履いていますよ例の靴」と記し、花田のブランド「Mr.HANADA」の靴を着用した姿を披露した。

これに、「見ました！久しぶりに福田アナのお姿が見れて最高でした」「早速ニュースになってましたね。お幸せに！」「良い女だね」などのコメントが寄せられている。