「かわいすぎて沼！」【しまむら】マニア2色買い！「ベロアワンピ」

レディライクなファッションが注目されている今シーズン。上品な光沢感がエレガントな雰囲気を醸し出す「ベロアワンピ」は、秋コーデに欠かせないアイテムになりそう。今回は【しまむら】から、マニアが2色買いするほど惚れ込んだベロアワンピをご紹介。おしゃれに着こなすテクニックもぜひ参考にして。

沼るほど可愛い！ 秋っぽ高見えベロアワンピ

【しまむら】「TT＊ANNAベロアOP」\1,639（税込）

「めちゃくちゃ可愛すぎて沼」「ストレートなシルエットが細見え過ぎてやばい」と、@aiii__13kさんのハートを鷲掴みにしたのは、高級感のあるベロア素材で作られたワンピース。サッと一枚着るだけでエレガントな雰囲気を演出できそう。サムホール付きの袖と長めの着丈が、こなれた印象も与えてくれそうです。

洗練された大人のモノトーンスタイル

「黒とグレー2色買い」するほどお気に入りの様子の@aiii__13kさん。一枚でサマ見えしそうなベロアワンピですが、シャギービスチェを重ねれば、おしゃれ度がさらにアップ。メリハリがついてスタイルアップも狙えそうです。シックなモノトーン配色でまとめて、洗練された大人の着こなしを楽しんで。

シンプルなのにシャレ見えするバイカラーコーデ

こっくり深みのあるブラウンカラーのベストを重ねて、秋ムードを加速。ブラウンはトレンドカラーでもあるため、今っぽく着こなしたい人にもぴったりのスタイリングです。ブラウン × ブラックの潔いバイカラー配色が印象的で、シンプルながらおしゃれな雰囲気に。足元は、厚底のシューズを合わせてモードに決めて。

周りと差がつく最旬秋コーデ

大柄のオンブレチェック柄が目をひくキャミソールをレイヤードすれば、トレンド感も秋らしさも満載のコーデに。アシンメトリーな裾もポイントになり、周りと差がつくおしゃれを楽しめそう。ワンピに合わせて、ニットキャップやシューズも黒で統一すると、コーデがスッキリまとまりそうです。赤いバッグでエッジをきかせるのも、センスアップの秘訣かも。

writer：mana.i