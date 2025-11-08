BLACKPINKジス、ガーリーなノースリーブワンピで素肌見せ「お人形さんみたい」「ビジュ最強」と反響
【モデルプレス＝2025/11/08】BLACKPINK（ブラックピンク）のJISOO（ジス）が11月7日、自身のInstagramを更新。ノースリーブのワンピース姿を披露した。
【写真】世界的K-POPアイドル「スタイル抜群」ノースリワンピ姿
ジスは「ニューヨークにて」と韓国語でコメントし、チェック柄のノースリーブワンピース姿を公開。腰に大きなリボンがつき、その下がふわりと広がったガーリーなデザインとなっており、美しい素肌を見せている。
この投稿に、ファンからは「お人形さんみたい」「とってもキュート」「恋に落ちそう」「スタイル抜群」「ビジュ最強」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
