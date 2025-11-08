超特急ハル、家族の興奮が「すごかった」共演者 再会後のエピソード明かす
【モデルプレス＝2025/11/08】超特急のシューヤ（志村秀哉）、マサヒロ（森次政裕）、ハル（柏木悠）が7日、グループでレギュラーを務めるラジオ番組「超特急のRADIO EXPRESS」（FM大阪／毎週金曜よる7時〜）に出演。ハルとマサヒロが、家族の“ミーハー”な一面について語った。
【写真】超特急ハル、家族の興奮が「すごかった」共演者
普段からよく親と電話で会話をするというハル。ある日「今さっきまでリハしてたよ」とグループのメンバーとリハーサルをしていたことを親に電話で伝えると、親は興奮した様子で「『え〜！いいなぁ！』とか急に言い出す」と家族のミーハーな一面を語った。
また、親のリアクションがいつにも増して「すごかった」と明かしたのは、10月12日〜13日に開催されたZOZOTOWNの20周年を記念した音楽フェス「ZOZOFES」で、Hey! Say! JUMPの山田涼介と共演した時だったという。山田が主演を務めた「ビリオン×スクール」（フジテレビ／2024年）で共演した経験があるハルは、同フェスで再会した山田とのエピソードについて「次会ったらいっぱい話すから」と親に伝えたところ「『もう我慢できない。電話できる？電話』とか言って」と明かし、「超面白かった」と笑いながら振り返った。
また、自身の家族も「ミーハーだから…本当に芸能人大好きだからメンバーも大好き」とマサヒロ。「シューヤのグッズをガチで当選して当ててたりとか、メンバーのサイン入りを当てたりとかする」と言い「メンバーに会うと、めっちゃ話しかけにくるでしょ」とシューヤとハルに語りかけた。「本当は写真とか撮りたいのよ、めっちゃ」と家族の気持ちを推察しつつ「俺は『やりすぎるなよ』ってたまに怒る」と口にしていた。（modelpress編集部）
情報：FM大阪
◆超特急ハル、家族の興奮度合いが「すごかった」共演者を告白
◆超特急マサヒロ、ミーハーな家族は「メンバーも大好き」
