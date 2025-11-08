加藤綾子、素肌透けるシースルー衣装姿公開「綺麗すぎて見惚れる」「上品」の声
【モデルプレス＝2025/11/08】フリーアナウンサーの加藤綾子が11月6日、自身のInstagramを更新。素肌が透ける衣装姿を公開した。
【写真】40歳元フジアナ、素肌透けるレーストップス姿
加藤は「衣装載せますね 3週分一気にどーぞ」と記し、自身の出演するテレビ東京系「なぜソコ？＋」（毎週木曜よる8時58分〜）で着用した衣装を公開。素肌の透けるレースの白いトップスに黒のロングスカートのエレガントな装いを披露した。
この投稿に、ファンからは「綺麗すぎて見惚れる」「立ち姿が美しい」「とっても素敵」「上品」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
