SNSを更新

ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が8日までに自身のSNSを更新。所属する大橋ジムのメンバーで焼肉会を楽しんだ様子を伝えた。投稿した写真には井上にそっくりな後輩ボクサーがおり、ファンの間で「尚弥が2人いる」と話題を呼んでいる。

焼肉店の前に並んだ集合写真。井上は右端に立ち、笑顔を見せている。一方、中央にしゃがんでピースをしている選手は井上によく似ている。同じ大橋ジムに所属する後輩ボクサー・田中湧也だ。

田中のそっくり具合は井上も“公認済”。以前、井上はSNSに田中がバンテージを巻いている写真を公開し「一瞬俺がバンテージ巻いてるのかと思って1秒くらい変な感覚だったわ笑」と本人も驚くレベルのようだ。

井上はXとインスタグラムで実際の写真を公開。ファンから様々な反応が寄せられた。

「井上尚弥が2人いる」

「井上尚弥選手が影分身使ってるかと思うほどよく似たお二人でした。」

「ゆうやくんタクマより尚弥様に似てるのまじでハオい」

「一瞬、真ん中のしゃがんでピースしてるのが尚弥に見えたw」

井上は次戦12月27日にWBC世界同級2位アラン・ピカソ（メキシコ）との防衛戦を行うと正式発表された。異例となる年間4戦目に挑む。



（THE ANSWER編集部）