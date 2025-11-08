大関までは障害なしの一直線となるか。

7日に大相撲11月場所（9日初日）の取組編成会議が行われ、大関とりがかかる安青錦（21）は初日が霧島、2日目は若元春と、いずれも実力者との対戦が決まった。

先場所は小結で11勝し、先々場所も平幕筆頭で11勝。大関昇進の目安は「三役で3場所33勝」だが、平幕筆頭と三役は本場所での対戦相手がほぼ同じ。つまり、今場所が大関とりの3場所目と見なされ、成績次第では場所後に昇進する可能性がある。

「3場所33勝はあくまで目安。内容次第では32勝でも31勝でも問題はない。ただ、起点が平幕ですからね。やはり、33勝は最低限と審判部も考えるはず。12勝以上ならば確実に昇進するのではないか」（若手親方）

今場所後に大関に昇進すれば、またしてもスピード記録を塗り替えることになる。初土俵から12場所目での金星獲得と三役昇進、13場所目での関脇昇進はいずれも史上最速（付け出しを除く）。14場所目で大関になれば、琴欧洲（現鳴戸親方）の19場所を大幅に上回る。

では一気に横綱も……と言いたいところだが、土俵の頂点はそう簡単に辿り着けない、との見方もある。

前出の若手親方は「安青錦の課題は色々ある」と、こう続ける。

「現状ではやはり、体重がネックになるでしょう。幕内の平均体重は150キロ以上あるが、安青錦は140キロ。相撲は体重だけで決まるわけではないにせよ、立ち合いの圧力や前に押す力などに差が出てしまう。ただ、本人もメディアの取材に『145から150キロは目指したい』と話しつつ、『144キロまで増やしたけどすぐに落ちた』と言っていた。入門前は100キロ未満と、もともと大柄ではない。こうしたタイプの力士は一定以上、太りにくいケースが多く、安青錦もそのクチではないか。他の力士に比べて筋肉質なので基礎代謝が高く、エネルギー消費も多い。増量は一朝一夕にはいかないでしょう」

まだまだ体作りの真っ最中という安青錦。最大の敵は「太りにくい自分自身」かもしれない。

