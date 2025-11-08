【ドジャース今世紀初WS連覇の内幕】#4

ワールドシリーズ（WS）連覇を達成したドジャースが、オフのFA市場でも主役の座を狙っている。

このところ、米メディアはド軍に関する補強の話題で持ち切りだ。



このオフのFA市場の最大の目玉が、各情報サイトでFAランキング1位を独占するカブスの外野手のタッカー（28）。2023年に打点王、シルバースラッガー賞を獲得した巧打者は、22年にゴールドグラブ賞を受賞するなど外野守備にも定評がある。

多くの米メディア記者は、ドジャースは外野の両翼が補強ポイントであり、タッカーを獲得すれば、今季主に右翼を守ったヘルナンデスを本来の左翼手に戻し、弱点をカバーできるとしている。

メジャーに詳しいスポーツライターの友成那智氏は言う。

「タッカーは10年総額3億7000万ドル（約570億円）規模の超大型契約が予想されている。複数球団による争奪戦は必至ですが、ド軍は年俸1700万ドル（約26億円）のコンフォート外野手がFAに。左打者であることも魅力。1番の大谷、2番のベッツに次ぐ3番にすっぽりと収まります」

今季、リーグ17位のチーム防御率3.95と苦戦した投手力強化にも余念がない。

「懸案の抑えは、今季62試合で28セーブ、防御率1.63をマークしたメッツのディアス（31）が最大のターゲットになる。相場は総額1億ドル（約153億円）元阪神でパドレスのスアレス（34）も自らオプトアウト権を放棄し、FA市場に出た。今季は70登板でナ・リーグ最多の40セーブをマークした。先発は来季も6人ローテを継続すれば、引退したカーショー（35）に代わる4〜5番手クラスの獲得に乗り出すのではないか。WSで戦ったブルージェイズで今季11勝を挙げたバシット（36）、レンジャーズで12勝をマークしたケリー（37）といったベテランで10勝が計算できる投手の補強に動く可能性はあります」（友成氏）

問題は総年俸による贅沢税だ。ド軍は24年、総年俸530億円に対し、150億円もの贅沢税を支払った。米スポーツ経済データサイトの「Spotrac」によれば、今年10月時点の総年俸は30球団中トップの約540億円というが、そこは巨額の収入と、10年総額1000億円の大谷翔平も利用する「年俸後払い」で賄えそうだ。

「ド軍はローカル放送局の放映権料だけで年間約300億円を得ているうえ、今季の観客動員数も史上初の400万人を突破。年間のスポンサー収入は、大谷や山本由伸ら日本人選手の活躍もあって、米経済誌の『フォーブス』が先日、北米スポーツ史上初の300億円に達する見込みだと報じた。加えてド軍は今年2月末時点で、大谷やフリーマン、スネルら計8選手と、総額約1500億円の後払い契約を締結。タッカーやディアス、スアレスらを総取りできるだけの資金力はある。FA補強で足りない分はトレードも駆使して、来季以降のWS連覇に備えるつもりでしょう」（同）

大谷は10年契約1年目の昨季、WS制覇直後のシャンパンファイトで「これをあと9回やろう」と、ナインに呼びかけた。ド軍は大型補強の手を緩めることなく、さらなるスター軍団の構築に余念がない。3連覇、5連覇はおろか、10連覇すら夢ではないかもしれない。（おわり）