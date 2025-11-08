女優の内山理名が誕生日を迎えたことを報告し、近況ショットを投稿した。

８日までに自身のインスタグラムを更新。７日がバースデーで「４４歳になりました」と伝えた。「マインドはもっと軽やかに、そして小さな幸せを沢山キャッチしていきたいと思います」と抱負を記した。

写真を複数枚アップ。「小さい足」という一枚は、９月１０日に出産を発表した第１子を撮影したもので、育児に励んでいるようだ。

別の写真では「初夏。妊娠中リフレッシュに海へ。季節外れの写真」と説明。妊娠を公表していなかったため、マタニティー姿を初お披露目。ふんわりとしたノースリーブワンピースで、幸せそうな笑顔を見せている。

内山は「何気ない日常ばかりですが、これからもよろしくお願いします」とファンにメッセージ。フォロワーは「赤ちゃんの足も可愛い」「おめでとうございます。家族仲良く」「りなさんの写真から尊い日々が感じ取れ見ていて、心が浄化されます」とほっこりしていた。

内山は俳優・吉田栄作とドラマ共演がきっかけで交際に発展。物事を始めるのに縁起がいいといわれている「一粒万倍日（いちりゅうまんばいび）」だった２０２１年１１月２１日に結婚した。夫の吉田は今月６日、主演を務めるミュージカル「クリスマス・キャロル」〜Ｎａｔｉｏｎａｌ Ｔｏｕｒ ２０２５〜」（１６日から１２月２４日、全国１３会場１５公演）の稽古場取材会に参加。妻・内山の産後初めて報道陣の前に姿を見せた。