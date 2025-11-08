さすがは売れっ子芸人だ。さらば青春の光・森田哲矢が11月7日、「パーラーカチ盛りABEMA店」に出演。後輩芸人に渡した出産祝いの金額をスタッフから訂正され、「そんなにあげた？」と反応する一幕があった。

この日は、ちゃんぴおんずの日本一おもしろい大崎と大ちゃん、相撲芸人のあかつがマルハン仙台駅東店でパチンコ実戦。対戦機種はサンセイR&Dの人気タイトル「e牙狼12黄金騎士極限」で、ここで進行役の岡野陽一が「みなさん、どうします？自腹か、それとも番組側が負担するか」と確認した。

本機の図柄揃い確率は437.49分の1で、大量出玉誘発機能・ラッキートリガーへの実質的な突入率は1750分の1。既存機トップクラスの激荒マシンとされており、スタジオで実戦を見守るレギュラーメンバーの見取り図・盛山晋太郎は「プライベートで1500回転ハメた（当たりなし）ことがあります」と振り返った。

だが、あかつは「昨日、相撲の千秋楽パーティーでネタやらせていただいて、そのおひねりが入ってますんで。ゲンのいいもので台に臨みたい」と自腹を選択。大崎も「自腹でいきます」と述べ、「それは何故かというと、森田さんからとんでもない出産祝いをいただいたんで。ブチ込みます！」と意気込んだ。

これを受け、スタジオの森田は「俺、あげたよ。1本（10万円）」と、今年6月に第1子が誕生した大崎に出産祝いを渡したことを公表。そのまま「どうやったかな。もっとあげたかな？」と首を傾げ、「100万円あげたんやっけ？」とボケた。これに盛山が「それやったら、覚えてるやろ」とツッコミを入れると、スタッフから「17万円」との返答。森田は「そんなあげた？あげすぎたわ」と自分自身に驚き、「それでパチンコ打つんでしょ？俺、ヒモ抱えてる女みたい」と苦笑した。

