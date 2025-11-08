郊外線全線に導入

伊予鉄道は2025年11月6日、新型鉄道車両「7000系」を新たに6両（2編成）追加導入すると発表しました。

【何が違う？】これが伊予鉄道「新型車両と旧型車両の比較表」です（画像）

今回の導入は、京王電鉄から譲り受けた旧型車両「700系」の置き換えを目的としたもので、7000系は2025年2月にデビューした、67年ぶりの新型車両です。追加導入分は2025年12月3日より郊外線全線（高浜線・横河原線・郡中線）で運行を開始し、これにより7000系は合計12両（4編成）体制となります。

流線形のフォルムと伊予鉄伝統のオレンジ色が特徴の7000系は、車いすスペースやLCD式次駅案内表示器を備えるなど、最新のバリアフリー基準に対応しています。また、行先表示や車内案内には英語表記を導入し、英語による自動アナウンスにも対応。全扉上部にはデジタルサイネージを設置し、中吊り広告のないすっきりとした車内空間となっています。

さらに、旧700系と比較して使用電力量を約50％削減するなど、省エネ性能も大幅に向上しています。

伊予鉄道では、2027年までに合計18両（6編成）の導入を予定しており、旧型の700系は順次廃車する見込みです。