リーグ屈指の美女雀士も、芸能界で活躍するイケメン俳優を目の当たりにしてメロメロだ。「大和証券Mリーグ2025-26」、11月6日の第1試合に出場したBEAST X・東城りお（連盟）が、試合会場となっているスタジオを訪れた俳優・藤木直人と対面。「めちゃくちゃかっこいいですね」と恥じらう様子に、ファンから「目がハートになってる」とツッコミが飛んだ。

【映像】イケメン俳優を前に照れまくる東城りお

数々のドラマ、映画、舞台に出演歴がある人気俳優・藤木は、かねてから麻雀好きであることを公言。過去にはMリーグ情報番組「熱闘！Mリーグ」にも出演歴がある。この日は、将棋ドラマ「MISS KING / ミス・キング」で関わりを持った将棋の棋士でもあるBEAST X・鈴木大介（連盟）らとともに、スタジオ内を見学。藤木も「ついにMリーグスタジオまでやって来ることができました」と興奮すると、試合中はBEAST Xの控室で観戦することになった。

BEAST Xには元アイドルでタレントの中田花奈（連盟）も在籍しており、この日の控室は将棋棋士、タレント、俳優がいるという、なんともバラエティに富み華やかな空間になったが、ここでニコニコしていたのがイケメン好きだと知られている東城。藤木と挨拶すると「めちゃくちゃかっこいいですね」と恥じらい、さらに第1試合に出場することから「全然、私のことは気にせず…。本当にありがたいです。ちょっとかっこ悪いところを見せたくないですね」と語ってから、試合会場に向かった。

試合直前ながらも笑みが絶えなかった東城には、ファンから「イケメン好きの東城さんの目がハートになってる」「イケメン大好きなりおぱら、なんかふわふわしてる笑」「りおぱらがここぞとばかりに上機嫌でニッコニコ」とツッコミが殺到していた。なお、この試合は東城が劇的な逆転トップ。藤木も控室で「うおー！すごい！さすがキャプテン」と大興奮だった。



※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

