バンドオーディション番組『STEAL HEART CLUB』第3話にて、番組のMCを務めるムン・ガヨンが登場し会場から歓声が上がった。

Mnetとカカオエンターテインメントがタッグを組んだ『STEAL HEART CLUB』は、ギター、ドラム、ベース、ボーカル、キーボード各10名ずつ、計50名の参加者たちが熾烈なサバイバルを繰り広げてグローバルバンドを結成するプロジェクト。MCは俳優のムン・ガヨン、ディレクターはCNBLUEのジョン・ヨンファ、PEPPERTONESのイ・ジャンウォン、ソヌ・ジョンア、Wanna One出身のハ・ソンウンが務める。

第3ラウンドの「デュアルステージバトル」がスタート。5つのポジションが集まって1つのチームを結成し、2チームずつ対戦する。多くの観客が集まる中、ステージに登場したのは大人気女優、ムン・ガヨンだ。

ガヨンは1996年生まれで、ドイツで育った。10歳で子役としてキャリアを始め、『女神降臨』『偉大な誘惑者』など様々な映画、ドラマで人気を博している。バンドキュレーターとしてガヨンがステージに現れると観客は大歓声、参加者たちも「まぶしいね」と惚れ惚れした様子だ。

スタイルの良さが際立つ細身の黒いミニワンピと、網タイツで登場したガヨンの美しさに、視聴者からは「ほっそ」「脚キレイすぎ」「本当におきれい」「美しい」「網タイツまぶしい」「あらまセクシー」「超ミニすぎる」「なんでこんなセクシーなの」などの声が上がっていた。（『STEAL HEART CLUB』／ABEMA K WORLDチャンネル）