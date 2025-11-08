斉藤鉄夫公明党代表が７日に更新したＸで、「多くの反響をいただき、心から感謝申し上げます」と投稿した。斉藤氏は５日、野党の党首として初めて衆院本会議で代表質問を行った。

斉藤氏は「先日の代表質問では、『即効性のある物価高対策』『誰一人取り残さない包摂社会』、そして『民主主義の破壊を許さない政治の責任』について、率直に訴えました。いま政治に必要なのは、声の大きさではなく、暮らしの痛みに耳を傾ける力だと感じています」と投稿。

続けて、「『大衆とともに。』国民の皆さまの声を真っすぐに国会へ届けたい──その一心で臨みました。これからも『信なくば立たず』の言葉を胸に、信頼に支えられた政治を、一歩一歩、築いてまいります」と記した。

自民党との連立を離脱した公明党の斉藤鉄夫代表が５日、野党の党首として初めて衆院本会議で代表質問を行った。斉藤氏は「定数削減の議論は反対しないが、比例代表のみの削減は多様性を排除する。民主主義の破壊にほかならない」などと比例のみの削減を批判した。