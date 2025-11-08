「いい加減にしろ！」住宅街に“暴れん坊”巨大イグアナ…警官2人がかりで大捕物　逃げ出したペットか　アメリカ・フロリダ州

アメリカ・フロリダ州の住宅街で、巨大なイグアナの捕獲に奮闘する警察官の様子がカメラに捉えられた。家の前にいたイグアナは捕獲しようとする警察官から、素早く逃走。2人体制で追い詰め、ようやく保護された。地元警察は逃げ出したペットの可能性が高いとして、飼い主を探している。

住宅街に巨大イグアナ現る

アメリカ・フロリダ州の住宅街で撮影されたのは、“暴れん坊”の大捕物だった。

通報を受けた警察官が、住民から案内された先にいたのは、家の前にたたずむ巨大なイグアナだった。

警察官がそっと背後から近づいて捕まえようと試みたが、次の瞬間、イグアナは逃走を始めた。しかし、逃げた先には柵があり、イグアナは追い詰められてしまう。

それでもイグアナは必死に柵をすり抜けようと抵抗を続ける。あまりの暴れっぷりに、警察官は2人体制で捕獲を試みる。

警察官が格闘！大捕物の末…無事保護

1人の警察官が「しっかりとしっぽを握って」と相棒に伝えると、柵の反対側に回った。

警察官は尻尾をつかんで止めていたところに近づき、両手でイグアナをわしづかみにする。すると、イグアナは最後の抵抗を見せ、大暴れをしていた。

しかし、警察官が「いい加減にしろ」と一声浴びせると、ようやく観念したのか、無事捕獲に成功した。

地元警察は、このイグアナが逃げ出したペットとみて、飼い主を探している。

（「イット！」 11月5日放送より）