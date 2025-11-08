SixTONESジェシー、人気K-POPアーティストと韓国旅満喫「交友関係すごすぎ」「番組共演のご縁かな？」反響続々
【モデルプレス＝2025/11/08】SixTONESのジェシーが5日、自身のInstagramを更新。K-POPアーティストとの韓国旅を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】ジェシー＆人気K-POPアーティスト、仲睦まじく密着
この日、ジェシーは「韓国旅 続編 韓国の友人と、食事に行けたよ 友人は、チャンソンさん」と添えて、2PM（トゥーピーエム）のチャンソン（CHANSUNG）と韓国旅を楽しむ動画を公開。ジェシーとチャンソンは食事や酒を楽しんだり、仲睦まじく韓国の街を歩く様子を披露している。2人は過去にTBS系「ハマダ歌謡祭★オオカミ少年」（毎週金曜よる7時〜）、フジテレビ系「酒のツマミになる話」（毎週金曜21時58分〜）、TBS系「ラヴィット！」（毎週月曜〜金曜あさ8時）で共演していた。
この投稿には「交友関係すごすぎ」「推しグル同士で嬉しい」「ジェシーが可愛い弟みたい」「コミュ力流石」「番組共演のご縁かな？」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
