都会の喧騒を離れ、退職金で手に入れた憧れを詰め込んだ“終の棲家”。しかし、その理想の家が数年後、ストレスの源に変わってしまうことも……。本記事では、波多FP事務所の代表ファイナンシャルプランナー・波多勇気氏が、村上さん夫婦（仮名）の事例とともに、老後の地方移住における理想と現実のギャップについて解説します。※プライバシー保護の観点から、相談者の個人情報および相談内容を一部変更しています。

理想の「終の棲家」を手にしたはずが…

「みてよ、このキッチン。天板は大理石でね、収納だってたっぷりあるのよ」

北関東のとある町。木々に囲まれた平屋で、村上聡さん（仮名／68歳）と妻の智恵子さん（同／65歳）は第二の人生をスタートさせていました。

東京都内の企業に勤めていた聡さんは、退職金2,000万円を元手に、土地付きの中古住宅を購入。都心のマンションを売却した資金でリフォームし、キッチンや浴槽、庭造りにも徹底的にこだわりました。

「都会の狭いマンション暮らしから解放されたね」

「自然に囲まれて、まるで別世界だわ」

当初、夫婦は笑顔でした。友人にみせる写真の中では、広い庭での家庭菜園やガーデニング、薪ストーブの炎が暮らしを彩っていました。

しかし、1年後。子どもの受験が終わり、久しぶりに遊びに来た娘が玄関を開けた瞬間、思わず眉をひそめました。

「……お母さん、この部屋、湿気すごくない？ なんかカビ臭いよ」

「そう？ 最近ちょっと風通しが悪いのよ。梅雨だからかしらね」

リビングの窓辺には、結露で黒ずんだ壁紙。ヒノキ風呂も、使わない日はカビが生えやすく、掃除が追いつかないと、智恵子さんはいいました。

さらに、聡さんは高血圧が悪化し、車の運転を控えているとのこと。最寄りのスーパーまでは片道2km。バスは1時間に1本。買い物も通院も、すべてタクシー頼みになっています。

「ねえ、こんな不便なところで、2人だけで大丈夫なの？」

娘の言葉に、夫婦は顔をみあわせて沈黙しました。

移住者が陥る「理想と現実」のギャップ

政府の地方創生関連資料（日本版CCRC構想を巡る状況）では、東京都在住の50代・60代の世代のなかに「地方に移住したい」と考える人が一定数存在すると報告されています。特に、60代では「地方への移住意向がある」と答える人が3割程度にのぼるのです。背景には、都心の物価高や老後のゆとり志向があると考えられます。

しかし、実際に地方へ移住した人のうち、およそ3割が「想定より生活費が高くついた」と回答している（内閣府『高齢者の地域生活に関する調査』2023）ことも見逃せません。

村上夫妻の家計も例外ではありませんでした。年金は夫婦合わせて月22万円ですが、光熱費と車の維持費、医療費でほとんどが消えるため、住宅購入から残った貯蓄を取り崩す月も。

「家庭菜園で食費を抑えよう」と始めた畑は、夏の猛暑でほとんど枯れてしまい、逆に水道代が膨らみました。

「もう少し便利な場所にすればよかったんじゃないの？」娘がいうと、智恵子さんは小さく首を縦に振りました。

「ここに来る前はね、住宅展示場や雑誌をみて、『田舎暮らしって素敵』って思ってたの。でも現実は、草むしりも重労働。お風呂の手入れだって毎日やらなきゃいけないし、ある意味仕事みたいなものよ」

彼女の言葉は、多くの移住者が抱える現実そのものです。地方の戸建ては維持費がかかります。屋根の塗装や給湯器の交換など、10年単位で数十万円単位の出費が必要です。都市部のマンションのように、管理会社が一括で対応してくれるわけではありません。

さらに、高齢者の「移住孤立」も増えています。総務省の調査では、地方移住者のうち65歳以上の約4割が「近隣住民との交流が少ない」と回答。介護が必要になった際、支援体制が脆弱な地域も少なくありません。

移住を「第二の人生」と期待するあまり、「老後インフラ」を軽視してしまうことが、後悔を生む大きな要因なのです。

「後悔しない移住」の条件

娘が帰った夜、智恵子さんはぽつりとつぶやきました。

「娘に『異様』なんていわれるとは思わなかった。でも、ちょっとわかる気がするの。暮らしを楽しむつもりが、いつのまにか家に使われてるみたいで……」

ファイナンシャルプランナーとして、筆者はこうしたケースを数多くみてきました。「退職金で家を買って終わり」と考えてしまうと、生活の持続性が崩れます。家は資産であると同時に支出の発生源でもあります。

特に地方では、修繕や車の維持にかかるコストが年金生活に大きくのしかかります。たとえば、仮に年金収入が月22万円の家庭で、光熱費・食費・保険料などの生活費が月18万円とすると、年間の貯蓄余力はわずか48万円。そこに車検や屋根補修などの突発支出が発生すれば、数年で貯金は底をつきます。

長寿化が進むいま、90歳までの生活を想定すると、リタイア後の30年間で約700万円の修繕・維持費が必要になるとも試算されています。後悔しない移住のためには、お金に対する考え方を改めなければなりません。

1．「家」に使うお金は退職金の半分まで

住宅購入に全資金を注ぎ込むと、老後資金が枯渇します。残りの半分は、医療・介護・生活防衛資金として確保すべきです。

2．「便利さ」をお金で買うという発想を

公共交通や医療機関が近いエリアは地価が高めでも、将来の移動コスト・リスクを考えると長期的には合理的です。

3．「地域との接点」を数値で評価する

日常的に話せる知人が何人いるか、徒歩圏内に店があるか。これは金額以上に、暮らしの安心を左右します。



「豊かさ」とは面積ではなく、動ける距離にある

「ねえ、また娘たちが来てくれるって。今度は駅に近い物件もみにいこうかしら」

夏の夕暮れ、智恵子さんは庭のラベンダーを摘みながら笑いました。聡さんも少し照れくさそうに頷きます。

「庭付きの家も悪くないけど、次は“庭をみに行ける家”でいいかもしれないな」

老後の理想は、静かな暮らしでも、孤独な暮らしではありません。豊かさとは、家の広さや風呂の材質ではなく、「自分が動ける範囲の中に、安心と人とのつながりがあること」だと、村上夫妻は気づいたようです。

地方移住は、成功すれば穏やかな時間をもたらします。しかし、そこに必要なのは夢ではなく、数字に裏づけられた現実的な計画。

「第二の人生をどこで、どんなふうに生きるか」

その答えは、老後の家計と心のバランスをみつめなおすことから始まります。



波多 勇気

波多FP事務所 代表

ファイナンシャルプランナー