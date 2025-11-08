アイドルグループ「Aぇ！group」の佐野晶哉（23）が7日深夜放送のTBS「有田哲平とコスられない街」（金曜深夜0・48）に出演。芸能界の恩人を明かした。

それは事務所の先輩グループSUPER EIGHT。「Aぇ！groupは日の目を見てなかったメンバーの集まりで。なにわ男子に入れなかった人たちみたいな。けど、この人たちを放っておいたらもったいないみたいなので、SUPER EIGHTの横山くんと大倉くんがプロデュースして。メンバー誰を入れるか、どんな番組に出すかとか。あの人たちがいなかったら僕ら絶対に芸能界いないので。恩人ですね」と感謝した。

ここで、MCのくりぃむしちゅー有田哲平から「Aぇ！groupっていうグループ名はいいの？」と質問が。イジられた佐野は「悪いと思ってる人の質問！いいと思ってたらそんな質問せんでいい！めっちゃ覚えやすいでしょ」とツッコミまくった。

グループ名について「今はもちろん好き」としつつ、「最初に聞いたのが、マネジャーとのグループLINEの名前が急に“Aぇ！group”になったんですよ。LINEバグったと思って。グループ名って聞いて、最初は終わったと思いました」と当時の“本音”を明かして笑わせた。