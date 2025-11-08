ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 福岡・嘉麻市で警視庁名乗り「お電話大丈夫ですか」 住民の携帯に不… 福岡・嘉麻市で警視庁名乗り「お電話大丈夫ですか」 住民の携帯に不審電話 福岡・嘉麻市で警視庁名乗り「お電話大丈夫ですか」 住民の携帯に不審電話 2025年11月8日 10時30分 リンクをコピーする みんなの感想は？ 福岡県警嘉麻署は8日、嘉麻市の住民が持つ携帯に7日午前10時ごろ、警視庁捜査二課を名乗る女性から着信があり「お電話大丈夫ですか」などと告げられる不審な電話があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト なぜ偽警官に…「後光効果」でだまされる 台風26号が大型で強い勢力に発達、南シナ海で反転して沖縄に影響の可能性も（気象庁8日午前6時45分発表台風情報） 佐賀県内の60代男性がSNS型投資詐欺で約3千万円被害 「運営資金を準備し、AIスマートシステムに任せるだけ」と持ちかけられる 関連情報（BiZ PAGE＋） デイサービス, 長野, 工場, 墓, 住宅, 伊東市, 海, 横浜, 葬祭, リペア工事