　福岡県警嘉麻署は8日、嘉麻市の住民が持つ携帯に7日午前10時ごろ、警視庁捜査二課を名乗る女性から着信があり「お電話大丈夫ですか」などと告げられる不審な電話があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。