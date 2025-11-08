¿¼Ä®·òÆóÏº¤µ¤ó¤ÈÀÐ´Ý½¤Ê¿¤µ¤ó¤¬11·î15Æü¡¢Ê¡²¬¡¦ÈÓÄÍ»Ô¤Ç¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È
¡¡²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¿¼Ä®·òÆóÏº¤µ¤ó¤ÈÊ¡²¬ÃÏ°èÀïÎ¬¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ»öÌ³¶ÉÄ¹¤ÎÀÐ´Ý½¤Ê¿¤µ¤ó¤¬15Æü¸áÁ°10»þ¤«¤é¡¢Ê¡²¬¸©ÈÓÄÍ»ÔÈÓÄÍ¤Î¸µÌîÌÚ½ñÅ¹2³¬¡Ö¥â¥È¥Î¥¥Î¥¦¥¨¡×¤Ç¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«¤¯¡£
¡¡»ÔÆâ¤ÎÅìÄ®¡¢ËÜÄ®Î¾¾¦Å¹³¹¤ò²ñ¾ì¤Ë¡¢³è»ú¤äËÜ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¡ÖÂè10²ó¤Ö¤Ã¤¯¤ê¥â¡¼¥ëinÈÓÄÍ2025¡×¤Î°ì´Ä¡£¼çºÅ¤Ï»ÔÎ©ÈÓÄÍ¿Þ½ñ´Û¡£Äê°÷¤ÏÀèÃå50¿Í¤Ç¡¢¿½¤·¹þ¤ß¤¬É¬Í×¡£
¡¡¶áÃø¤Ë¡Ö²»»öµ¡¡²»³ÚÅÔ»Ô¡¦Ê¡²¬¤Ï¤Ê¤¼À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¡×¡Ê°´½ñ±¡¡Ë¤¬¤¢¤ë¿¼Ä®¤µ¤ó¤ÏÉã¤Î¼Â²È¤¬ÈÓÄÍ»Ô¡£ÀÐ´Ý¤µ¤ó¤ÏÈÓÄÍÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢15Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë»º³Ø´±Ì±Ï¢·È¤Î¼ÂÀÓ¤ò´ð¤Ë¡Ö¼Ò²ñ¤òÊÑ¤¨¤ëÎ¹¤Ë½Ð¤è¤¦¡¡ÃÏ°èÀ¯ºö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÁÏ¤ê½Ð¤¹¿·¤¿¤ÊÌ¤Íè¡×¡ÊÆ±¡Ë¤ò´©¹Ô¤·¤¿¡£
¡¡ÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤òÂ³¤±¤ë2¿Í¤¬¡¢¸ß¤¤¤Ë±ï¤Î¿¼¤¤ÈÓÄÍ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Ãø½ñ¤ò¸ò¤¨¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¦¡£¿½¤·¹þ¤ß¤ÏQR¥³¡¼¥É¤«¤é¡£
¡¡¡Ö¤Ö¤Ã¤¯¤ê¥â¡¼¥ë¡×¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¸µ½Ð¿È¤Î»÷´é³¨ºî²È¥Õ¥«¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤µ¤ó¤È¤Î¡Ö»÷´é³¨ÂÐ·è¡×¤ä¡¢ËÜ¤ò¼«Í³¤Ë»ý¤Áµ¢¤ê¤Ç¤¤ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë»Ô¤Ê¤É¤ÎºÅ¤·¤â¤¢¤ë¡£
¡¡ÈÓÄÍ¿Þ½ñ´Û¡á0948¡Ê22¡Ë5552¡£
¡¡¡Ê´äºêÂóÏº¡Ë
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ºßÂð°åÎÅ,
¶âÂ°²Ã¹©,
ÃÖ¾²¹©»ö,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
Êè,
³ùÁÒ,
Ä¹Ìî,
°ËÅì»Ô,
Ê©ÃÅ,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢