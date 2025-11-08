8日の京都1Rで、幸英明（49）が落馬負傷からの復帰後初騎乗を果たした。8月9日の中京4Rで本馬場入場の際に落馬、右足踵骨（しょうこつ）の骨折で約3カ月ぶりの実戦。ビアリッツ（牝2＝北出）に騎乗し、後方追走から伸びるも7着だった。

自身の状態については「違和感なく乗れました」と安どの表情。パートナーについても「ゲートをうまく出せなかったですけど、しっかり最後まで走ってくれました」と振り返った。きょう8日は京都で5鞍に騎乗する。