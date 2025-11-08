大阪・ＡＢＣテレビのニュース情報番組「教えて！ニュースライブ 正義のミカタ」（土曜・前９時３０分）が８日、生放送され、自身の公金還流疑惑で渦中にいる日本維新の会・藤田文武共同代表がパネリストとして出演した。

番組では、４日に国会内で開かれた会見で記者に発注の方法について「おかしくないですか？」と問われた藤田氏が「何がおかしいんですか？ 自由でしょ！」とキレている様子をＶＴＲで紹介。同氏は、ＭＣの東野幸治との絡みで終始にこやかに、以下のように話した。

藤田氏「これ（会見で）、私もちょっと態度悪いっていうのがすごい…」

東野「ここまで（番組では）ものすごい低姿勢すぎて逆に…」

藤田氏「違うんですよ。もともと低姿勢なんですけど、会見の時にちょっとこう、いろんな質問が飛んできたりした時に、私もちょっとイラッとしてしまって。修行が足りんなと思ったんですよ」

東野「今はっきりと『イラッとした』と言いましたね！」

藤田氏「改めて見てコイツ（自分自身が）態度デカいなと思ったんですけど。あれにはちょっと理由があって、僕のことはボコスカ言うてくれたらいいと思うんですけど、（公設第１）秘書の会社は…彼は１４期目の会社で、ほかにもいっぱい生業（なりわい）やってて従業員もいるので、法人に発注しているわけですね。その登記を自宅から変えてなかったということもあって、自宅に結構いろんな人がピンポン来て。ちょっと実は建造物侵入のようなフリーのジャーナリストがいたりして、警察沙汰になってるんですよ。そこまでして…僕はいいんですけど『秘書とか秘書の家族にまでするのはおかしいやろ』っていうので、かなりムカついてたんですよ。それで来た記者をバッサリバッサリいきまくったのは、本当にすいませんでした」

そう言うと笑顔で頭を下げていた。