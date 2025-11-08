ÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡¡½é¤Î³¨ËÜ¡¡ËÌÀî·Ê»Ò¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ÖÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤«¤Ê¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡Ê23¡Ë¤¬8Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç½é¤Î³¨ËÜ¡Ö¥Ü¥¯¤Î¤¤¤í¡×¡ÊGakken¡ËÈ¯ÇäµÇ°ÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ç¶¦±éÃæ¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¡Ê39¡Ë¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¡£·àÃæ¤Ç¤Ï¿Æ»ÒÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤ª¤ê¡ÖÊì¾å¤È¤·¤Æ¤´°ì½ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¸½¾ì¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤éËÍ¤¬ÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¿¤º¤é¤Ã¤Ý¤¯¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤µ¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¿¿¤ÃÇò¤Ê¤«¤é¤À¤ò¤â¤ÄÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¸¤Êª¡¦¥Ì¥ë¤¬¡¢¿§¤È¤ê¤É¤ê¤ÎÀ¤³¦¤ÇÊë¤é¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¥Ü¥¯¤À¤±¿§¤¬¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤ÈÇº¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ò·Ð¤Æ¼«Ê¬¤Î¿§¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡º£Ç¯4·î¤Ë³¨ËÜÅê¹Æ¥µ¥¤¥È¡Ö¤è¤ß¤¤«¤»¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¡×¤Ç¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ë²ÃÉ®½¤Àµ¤·¡¢¤µ¤é¤ËÉÁ¤²¼¤í¤·¤ò²Ã¤¨¤¿¡£