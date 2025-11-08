俳優の板垣李光人（23）が8日、都内で初の絵本「ボクのいろ」（Gakken）発売記念読み聞かせイベントを開催した。イベント前の囲み取材でも読み聞かせを披露し、「自分の書いた作品がいろんな方のお手元に届くんだなと思うと喜びでいっぱい」と絵本作家デビューをした心境を笑顔で話した。

「自分らしさ」をテーマに、真っ白なからだをもつ不思議な生き物・ヌルが、色とりどりの世界で暮らしながら、「どうしてボクだけ色がないの？」と悩みながらも、さまざまな出会いを経て自分の色を探していく物語が描かれる。

次作も「描いていいのであれば描きたい」と意欲を見せ、「大人向けな怖い絵本も描いてみたい」と今作とは違うテイストの絵本を描いてみたいとした。

今年4月に絵本投稿サイト「よみきかせキャンバス」で、デジタルで発表された作品に加筆修正し、さらに描き下ろしを加えた。

製作期間を「絵を描いて文章ができて少しずつできあがっていく。それがテトリスみたいにパチッとハマる瞬間が達成感があった。物をつくっている感覚があって楽しかったです」と振り返った。一方で、「ページをめくる度に絵が連続して出てくる。アングルも寄ったり引いてみたり鏡越しに書いてみたり、いかに自分の引き出しを多く持てるかがカギだった」と大変だったところも告白。「でもそうやって自分の新しい引き出しを探していくのは良い部分でした」と前向きに話した。