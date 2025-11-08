»Ô¸¶È»¿Í¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤µë¿©¡×à´é¤Îµ÷Î¥£°¼Çµïá¤Ç°µ¤ò¤«¤±¤¿¡¡ÉðÅÄÎèÆà¤Ë¸ø³«¼Õºá
»Ô¸¶È»¿Í¡Ê38¡Ë¤¬8Æü¡¢Åìµþ¡¦¿·½É¥Ô¥«¥Ç¥ê¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼ç±é±Ç²è¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤µë¿©¡¡±ê¤Î½¤³ØÎ¹¹Ô¡×¡Ê°½Éô¿¿Ìï´ÆÆÄ¡ËÂç¥Ò¥Ã¥È¸æÎéÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¡£19Ç¯¤Î¥·¥ê¡¼¥ºÂè1ÃÆ¤«¤é6Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÂ³¤±¤ë¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¶¦±é¼Ô¤Î´é¤È¡¢¤¯¤Ã¤Ä¤«¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î´é¤ò¶á¤Å¤±¤ë¡È´é¤Îµ÷Î¥0¼Çµï¡É¤Ç°µ¤ò¤«¤±¤¿¤È¡¢ÉðÅÄÎèÆà¡Ê28¡Ë¤Ë¸ø³«¼Õºá¤·¤¿¡£
¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤µë¿©¡×¤Ï¡¢2019Ç¯¡ÊÎá¸µ¡Ë10·î´ü¤Ëtvk¤ò¤Ï¤¸¤áÃÏÊý¤ÎÆÈÎ©·ÏUHF¶É¤ÇÂè1´ü¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤ËÃ¼¤òÈ¯¤¹¤ë¡£»Ô¸¶±é¤¸¤ëÆ¬¤ÎÃæ¤Ëµë¿©¤Î¤³¤È¤·¤«¤Ê¤¤µë¿©ÀäÂÐ¼çµÁ¼Ô¤Î¶µ»Õ¡¦´ÅÍøÅÄ¹¬ÃË¤Èµë¿©¹¥¤¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬¡¢Æü¡¹¤Îµë¿©¤ò¤¤¤«¤Ë¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤ë¤«¤ËÉå¿´¤·¡¢¼ê¤ò²Ã¤¨¤ë¤Ê¤É¤¹¤ë¥Ð¥È¥ë¤ò6Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÉÁ¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£
»Ô¸¶¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼ç±éºî¤Ç½é¤Î¥·¥ê¡¼¥º²½ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£±Ç²èÂè4ºî¡Ö¡Ý¡¡±ê¤Î½¤³ØÎ¹¹Ô¡×¤Ç¤Ï¡¢84Ç¯¤òÉÁ¤¤¤¿season1¤Ç´ÅÍøÅÄ¤¬¤ËÉëÇ¤¤·¤¿¾ïÀá¡Ê¤È¤³¤Ö¤·¡ËÃæ¤Î¿·¿Í¶µ»Õ¤À¤Ã¤¿¸æ±à¤Ò¤È¤ß¤¬´ÅÍøÅÄ¤ÈºÆ²ñ¤¹¤ë¤Î¤¬1¤Ä¤Î¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤ë¡£¤Ò¤È¤ß¤ò±é¤¸¤¿ÉðÅÄ¤Ï5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉüµ¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Ý¡¡±ê¤Î½¤³ØÎ¹¹Ô¡×¤Ï¡¢23Ç¯10·î´ü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Öseason3¡×¤È24Ç¯¤Î±Ç²è¡Ö¡ÝRoad to¡¡¥¤¥«¥á¥·¡×¤Ç¤âÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢È¡´Û»Ô¤ÎÇ¦Àî¡Ê¤ª¤·¤«¤ï¡ËÃæ¤¬ÉñÂæ¤Ç»þÂå¤Ï90Ç¯¤òÉÁ¤¤¤¿¡£ÅÄß·ÂÙ¿è¡Ê17¡Ë±é¤¸¤ë´ÅÍøÅÄ¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÃæ³Ø3Ç¯À¸¡¦Î³Íè¥±¥ó¤é¤Ï¡¢ÀÄ¿¹¤È´ä¼ê¤Ë½¤³ØÎ¹¹Ô¤ÎÎ¹¤Ë½Ð¤ë¡¢³Ø¹»¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¥·¥ê¡¼¥º½é¤Î¥í¡¼¥É¥à¡¼¥Ó¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½¤³ØÎ¹¹ÔÀè¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¥¤¥ó¤Ç¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞÁø¶ø¤·¤¿´ä¼ê¡¦²ÖºæÃæ³Ø¹»¤Ë¡¢¤Ò¤È¤ß¤¬ÉëÇ¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¡Ý¡¡±ê¤Î½¤³ØÎ¹¹Ô¡×¤Ï½µËö¶½¼ý¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç9°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¥·¥ê¡¼¥º½é¤Î¥Ù¥¹¥È¥Æ¥óÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤¬¡¢57²óÌÜ¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿»Ô¸¶¤Ï¡¢20Ç¯3·î¸ø³«¤Î½é¤Î±Ç²è¡Ö·à¾ìÈÇ¡¡¤ª¤¤¤·¤¤µë¿©¡¡Final Battle¡×ÂÐÈæ1080¡ó¤ÎÀ®ÀÓ¤ÈÊ¹¤¡Ö6Ç¯Á°¤«¤é¤¹¤ë¤ÈÌ´¤ò¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¡£´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¯¡¢Á´¹ñ¤ò²ó¤ê¤¿¤¤¤È¤ª´ê¤¤¤·¡¢57²ó¡Ä²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤âÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¡£²¹¤«¤ÊÃË¾ì¡¢Çï¼ê¡Ä¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Îº¬¸»¡¢Ìò¼Ô¤ÎÂé¸ïÌ£¡Ê¤À¤¤¤´¤ß¡Ë¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò³Ø¤Ð¤»¤ÆÄº¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾å¤Î¤Ê¤¤´¶¼Õ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤µ¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
´ÑµÒ¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤Ë¤âÅú¤¨¤¿¡£·àÃæ¤Ç¡¢¤»¤ó¤Ù¤¤½Á¤ò¿©¤Ù¤¿¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÇ®¡¹¤Î¤»¤ó¤Ù¤¤½Á¤ò¿©¤Ù¤¿¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢»Ô¸¶¤Ï¡Ö´ÅÍøÅÄ¤¬Øá°Í¡Ê¤Ò¤ç¤¦¤¤¡Ë¤·¤Æ¡¢²¿¤ò¤¹¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£Ç®¡¹¤Î¤Þ¤Þ¡¢¤ª¤»¤ó¤ò¤¤¤À¤À¤¤¤¿¡£ÂæËÜ¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°Ø»Ò¤«¤éÅ¾¤²Íî¤Á¤¿¤ê¡Ä²¿¤ò¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¡£¿©»ö¤·¤Æ¡¢Ä¹²ó¤·¤Ç8³ä¡¢¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤ë¡£¾®¼Çµï¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½¾ì¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÉ¤¤¡¢¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡È´é¤Îµ÷Î¥0¼Çµï¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤¬Èô¤Ö¤È¡¢»Ô¸¶¤Ï¡Ö»þÂå¤Î¾ÝÄ§¤ò¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¾¼ÏÂ¤Î¤ï¤Ó¤µ¤Ó¡Ä¿ÍÆ»Åª¤È¤¤¤¦¤«¿Í´Ö°¦¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¼Çµï¤ËÆþ¤ì¤¿¡£´é¤¬¶á¤¯¡¢¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÉðÅÄ¤Ë¼Õºá¤·¤¿¡£ÉðÅÄ¤Ï¡ÖºÇ½é¤Ï¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢´·¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ê´é¤¬¡Ë¶á¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤È¤·¤Æ¡¢season1¤Î¹»Ä¹¼¼¤Ç¤Î¥·¡¼¥ó¤òµó¤²¡Ö´ÅÍøÅÄÀèÀ¸¤¬¡¢¤ª²Û»Ò¤ò¿©¤Ù¤ë¡£¥¯¥Ã¥¡¼¤ò¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Æ¡ÄÆÍÁ³¡¢¿©¤Ù½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£»Ô¸¶¤Ï¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤ª²Û»Ò¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¿©¤Ù¤¿¤é¡¢¸ý¤¬¥â¥°¥â¥°¤¤¤Ã¤Æ¡¢²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢ÌÚ¸Í»ÍÏºÌò¤Î±É¿®¡Ê40¡Ë¤È¡¢ºäÄÞ·®¹»Ä¹Ìò¤Î¾®ºæ°ìµ¡¡Ê69¡Ë¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¢¡¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤µë¿©¡×season1¡¡´ÅÍøÅÄ¤¬1984Ç¯¡Ê¾¼59¡Ë¤ËÉëÇ¤¤·¤¿¾ïÀá¡Ê¤È¤³¤Ö¤·¡ËÃæ1Ç¯1ÁÈ¤Ç¡¢º´Æ£Âç»Ö¡Ê19¡Ë¤¬±é¤¸¤¿¿ÀÌî¥´¥¦¤ÈËèÆü¤Îµë¿©¤ò¡¢¤É¤¦¤ª¤¤¤·¤¯¡È¤¦¤Þ¤½¤²¡É¤Ë¿©¤Ù¤ë¤«¤Ç¡¢¤·¤Î¤®¤òºï¤Ã¤¿¡£20Ç¯3·î¸ø³«¤Î½é¤Î±Ç²è¡Ö·à¾ìÈÇ¡¡¤ª¤¤¤·¤¤µë¿©¡¡Final Battle¡×¤Ç¤Ï¡¢µë¿©Å±ÇÑ¤ò¿Ê¤á¤ë¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Î¥¹¥È¥Ã¥×¤ËÆ°¤¤¤¿´ÅÍøÅÄ¤¬¡¢µë¿©¤Î¤¢¤ëÃæ³Ø¹»¤Ø¤Î°ÜÆ°½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¢¡¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤µë¿©¡×season2 21Ç¯10·î´ü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂ³ÊÔ¡Öseason2¡×¤Ç¤Ï¡¢´ÅÍøÅÄ¤¬µÐÌ¾»Ò¡Ê¤¤Ó¤Ê¤´¡ËÃæ¤Ë°ÛÆ°¤·¤¿2Ç¯¸å¤Ë¡¢¥´¥¦¤âÅ¾¹»¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢3Ç¯1ÁÈ¤òÉñÂæ¤Ë2¿Í¤Îµë¿©¥Ð¥È¥ë¤¬ºÆÇ³¡£22Ç¯5·î¸ø³«¤Î2ËÜÌÜ¤Î±Ç²è¡Ö·à¾ìÈÇ¡¡¤ª¤¤¤·¤¤µë¿©¡¡Â´¶È¡×¤Ç¤Ï¡¢¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤¬¾è¤ê½Ð¤·¤¿¥á¥Ë¥å¡¼²þ³×¤ËÉÔ²º¤Ê¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤¿´ÅÍøÅÄ¤¬¡¢µë¿©¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢ËÌ³¤Æ»È¡´Û»Ô¤ÎÃæ³Ø¹»¤Ë¹°èÅ¾¶Ð¤È¤Ê¤ê¡¢¥´¥¦¤âÂ´¶È¤·¤¿¡£
¢¡¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤µë¿©¡×¡¡season3 23Ç¯10·î´ü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Öseason3¡×¤Ï¡¢´ÅÍøÅÄ¤¬ÉëÇ¤¤·¤¿È¡´Û»Ô¤ÎÇ¦Àî¡Ê¤ª¤·¤«¤ï¡ËÃæ1Ç¯1ÁÈ¤¬ÉñÂæ¡£ÀÊÂØ¤¨¤Ç¥¹¥È¡¼¥Ö¤ÎÁ°¤ËºÂ¤Ã¤¿¤³¤È¤òµ¡¤Ë¡¢µë¿©¤Ë¼¹Ç°¤òÇ³¤ä¤·»Ï¤á¤¿¥±¥ó¤È¡¢´ÅÍøÅÄ¤¬µë¿©¤ò¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤ë¡¢¤½¤Î°ìÅÀ¤ËÃÎ·Ã¤ò¹Ê¤ë¥Ð¥È¥ë¤òÅ¸³«¡£24Ç¯5·î¸ø³«¤Î3ËÜÌÜ¤Î±Ç²è¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤µë¿©¡¡Road to¡¡¥¤¥«¥á¥·¡×¤Ç¤Ï¡¢ÉÁ¤«¤ì¤ë»þÂå¤Ï1989Ç¯¡ÊÊ¿¸µ¡Ë¤ÈÊ¿À®¤Î»þÂå¤ËÆÍÆþ¡£Ä®Ä¹Áª¤òÁ°¤Ëµë¿©´°¿©¤Î¥â¥Ç¥ë¹»¤ËÁªÄê¤µ¤ì¡¢ÍÉ¤ì¤ëÇ¦ÀîÃæ¤È¡¢¤½¤³¤Ë´ºÁ³¤ÈÎ©¤Á¸þ¤«¤¦´ÅÍøÅÄ¤òÉÁ¤¤¤¿¡£