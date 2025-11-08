伊礼彼方「声のボリュームが悩み」 ブラマヨ小杉、パンサー尾形と声量対決！まさかの結果
ミュージカル俳優の伊礼彼方（43）が、7日放送のフジテレビ系バラエティー『酒のツマミになる話』（毎週金曜 後9：58）に出演した。
【写真】声量対決前に…発毛マシン実験したブラマヨの小杉竜一
約20年ミュージカル俳優をしているという伊礼。仕事柄大きい声を出すことが多く、喉が鍛えられどうしても大きい声が出てしまうという。迷惑をかけることもあるそうで、自宅で練習中の自分の声が遠くにいる子供に聞こえてしまったり、大きい声のせいで近所の人に次に何の作品に出るのかばれてしまうという。そんな伊礼はゲストのブラックマヨネーズ・小杉竜一と、パンサー・尾形孝弘も声が大きいことが気になったようで、3人で声の大きさ対決をすることに。
3人は50メートル離れたスタジオの外の廊下に立ち、誰の声が一番届くか検証。そして一番声が届いたのはまさかのブラマヨ小杉という結果に。そんな小杉に対してMCの千鳥・ノブから「あんまり言い出しっぺの伊礼に勝つなよ」とツッコミが飛んだ。
【写真】声量対決前に…発毛マシン実験したブラマヨの小杉竜一
約20年ミュージカル俳優をしているという伊礼。仕事柄大きい声を出すことが多く、喉が鍛えられどうしても大きい声が出てしまうという。迷惑をかけることもあるそうで、自宅で練習中の自分の声が遠くにいる子供に聞こえてしまったり、大きい声のせいで近所の人に次に何の作品に出るのかばれてしまうという。そんな伊礼はゲストのブラックマヨネーズ・小杉竜一と、パンサー・尾形孝弘も声が大きいことが気になったようで、3人で声の大きさ対決をすることに。
3人は50メートル離れたスタジオの外の廊下に立ち、誰の声が一番届くか検証。そして一番声が届いたのはまさかのブラマヨ小杉という結果に。そんな小杉に対してMCの千鳥・ノブから「あんまり言い出しっぺの伊礼に勝つなよ」とツッコミが飛んだ。