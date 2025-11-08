　栃木SCは7日、2026シーズンの特別大会「明治安田J2・J3百年構想リーグ」に向けた新ユニフォームを発表した。

　フィールドプレーヤー1stはクラブカラーの黄色をベースとし、袖から肩にかけてネイビーを採用。鮮やかなグラフィックが特徴のデザインとなっている。

　クラブは公式サイトで「止まらない挑戦、止まらない前進。勝利へ向かうエネルギーをダイナミックなグラフィックで描き出し、ピッチで戦う選手たちの力強い姿勢を込めたユニフォーム」と紹介した。

　クラブ公式X(旧ツイッター/@tochigisc)には「めっちゃかっこいい」「クラシックな感じでとても好き」「神々しいデザインがすてき」「買います!」などの反応が寄せられている。