なぎら健壱が内房線でぶらり途中下車の旅
2025年11月8日放送の「ぶらり途中下車の旅」は内房線の旅。
旅人は、なぎら健壱。
内房線
千葉駅から房総半島の東京湾側を経由し、安房鴨川駅に至る計32駅の路線です。東京からのアクセスも良く沿線には様々な観光スポットや数多くの海水浴場があって人気です。また車窓からはぼんやりと海を眺められて自然を体感できる路線です。
今週の旅人：なぎら健壱
1952年、本来の下町、東京の銀座（旧・木挽町）で生まれ。
幼少時代は葛飾・金町で過ごしました。1972年にアルバム「万年床」でデビュー。
現在は音楽活動の他、独特のキャラクターでテレビ・映画など多方面で活躍中。
カメラ、自転車、散歩、飲酒、絵画、落語、がらくた収集など数多くの趣味を持ちます。
おじゃましたところ
姉ケ崎駅房総十字園
木更津駅落花生工房 かずさ屋サイワークス ドローンスクール 木更津校
青堀駅いいのラーメン
那古船形駅彫金工房 冨銀
館山駅古本とアート 思惟丈風の図書室 / 風六堂cafe&garden MANDIマシューズワイン
房総十字園（姉ケ崎駅）
日本各地から厳選された10種類のみかんが続々と旬を迎える「ミカン狩り」。
【最寄駅】
内房線「姉ケ崎駅」から小湊鐵道バスで停留所「帝京大学医療センター」下車後、徒歩約30分
内房線「姉ケ崎駅」からタクシーで15分
【所番地】千葉県市原市海保1084
【電話番号】0436-36-4021
【営業時間】10:00〜16:00（※みかん狩りは15:00が最終入園で15:45まで）
【営業日】10/17〜12月中旬まで営業 ※期間中不休（ただしシーズン期間中のみ）
【ホームページ】https://www.bosojyujien.jp/
【Instagram】https://www.instagram.com/mikangari_ichihara/
落花生工房 かずさ屋（木更津駅）
千葉名産の落花生工房。落花生好きがハマる手剥きの「素煎り」「粉ふき」の味は？
【最寄駅】内房線「木更津駅」から徒歩6分
【所番地】千葉県木更津市新田1-1-28
【電話番号】0438-22-0038
【営業時間】9:00〜18:00
【定休日】火
【ホームページ】https://www.r-kazusaya.jp/
【Instagram】https://www.instagram.com/peanutsfactory_kazusaya/
サイワークス ドローンスクール 木更津校（木更津駅）
年齢性別を問わない新スポーツ「ドローンサッカー」！第一回ワールドカップの優勝は日本チーム！
【最寄駅】内房線「木更津駅」から徒歩35分
【所番地】千葉県木更津市潮浜2-1-29
【電話番号】0438-30-6316
【営業時間】8:30〜17:30
【定休日】年中無休
【ホームページ】https://sai-works-drone.com/
【Instagram】https://www.instagram.com/saiworks_droneschool/?hl=ja
いいのラーメン（青堀駅）
麺に名産の海苔を練り込んだこだわり一杯の「海苔麺ラーメン」に自家製の米を使った餃子おにぎり
【最寄駅】内房線「青堀駅」から徒歩30分
【所番地】千葉県富津市下飯野330-3
【電話番号】0439-87-1535
【営業時間】
＜平日＞ 11:00〜14:00（L.O.13:30）／17:00〜20:00（L.O.19:30）
＜土日祝＞11:00〜20:00（L.O.19:30）
【定休日】毎週木曜・第1第3水曜
【ホームページ】https://iinoramen.jimdofree.com/
【X】https://x.com/kanri_iinoramen
彫金工房 冨銀（那古船形駅）
アクセサリーなのに○○？こだわりの彫金と人気のレアなパワーストーン
【最寄駅】内房線「那古船形駅」から徒歩17分
【所番地】千葉県館山市那古925-26
【電話番号】090-7838-4555
【営業時間】9:00〜17:00
【定休日】基本年中無休。しょっちゅうずる休みするため、来店の際は電話にて確認すると確実です。
【ホームページ】https://www.tomigin.com/
【Instagram】https://www.instagram.com/tomigin_gold_silver_artisan/
古本とアート 思惟丈（館山駅）
駅前の青空古本屋さんがその場で描き上げるチョークアート？！
【最寄駅】内房線「館山駅」から徒歩1分
【所番地】千葉県館山市北条1880-1 房州第一ビル
【営業時間】
＜月＞ 9:00〜14:00
＜金＞ 11:00〜17:00
【ご連絡】ご連絡の際はメールで件名に「思惟丈」と用件をご記入ください。
＜メールアドレス＞ kira_ko_ya@yahoo.co.jp
【Instagram】https://www.instagram.com/kirakoya.jp/
【個展情報】
＜展覧会名＞露店白墨画拾遺-マボロシと記憶市場- 吉良康矢作品展
https://koten-navi.com/event/191117
風の図書室 / 風六堂（館山駅）
思い出の一冊にメッセージを書き込んで寄贈する「風の図書室」という取り組み
【最寄駅】内房線「館山駅」から徒歩3分
【所番地】千葉県館山市北条1808
【営業時間】11:00〜17:00
【定休日】日・月・火
【ホームページ】https://kazenotoshoshitsu.net/
【Instagram】https://www.instagram.com/fuurokudou/reels/
cafe&garden MANDI（館山駅）
ワイン大好きな店主が営む館山の古民家カフェ
【最寄駅】内房線「館山駅」から徒歩3分
【所番地】千葉県館山市北条1808
【電話番号】0470-28-4231
【営業時間】
＜平日＞ 8:00頃〜17:00頃
＜土・祝＞10:00頃〜17:00頃
【定休日】日・月・火
【ホームページ】https://www.mandi-tateyama.com/
【Instagram】https://www.instagram.com/mandi.tateyama/
マシューズワイン（館山駅）
館山で5年前からぶどうづくり！ついに醸造までこぎつけた館山産白ワイン
【最寄駅】内房線「那古船形駅」から徒歩20分
【所番地】千葉県館山市川名774
【ホームページ】https://matthewswine.net/
【備考】一般の方の見学は原則受け付けておりません