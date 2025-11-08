¥¹¥«¡¼¥È¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥¢¥Ê¥¶¡¼¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡ÙLPÈ×¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê
ß·ÉôÅÏ¤Î¥½¥í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥¹¥«¡¼¥È¤¬¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥¢¥Ê¥¶¡¼¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù¤ÎLPÈ×¤ò12·î17Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ø¥¢¥Ê¥¶¡¼¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù¤Ï¡¢CD¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯µÇ°¤È¤·¤Æ2020Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º»þÂå¤Î²»¸»¤¬ºÆÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥«¡¼¥È¤ÎÂåÉ½¶Ê¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×¤Ê¤ÉÁ´16¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¥ê¡¼¥¹¤«¤éÌó5Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢CD¥Ç¥Ó¥å¡¼15¼þÇ¯¤Î¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÂÔË¾¤Î¥¢¥Ê¥í¥°¥ì¥³¡¼¥É²½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¹¥«¡¼¥È¤Ï¡¢12·î14Æü¤ËCD¥Ç¥Ó¥å¡¼15¼þÇ¯µÇ°¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¤¥Ö¡ãÄ¶¥¦¥ë¥È¥é¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥¦¥¥¦¥¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÍ¥¾¡¥Ñ¥ì¡¼¥É2025¡ä¤òÅìµþ¡¦Zepp Shinjuku¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡£¥²¥¹¥È¤ËPUNPEE¤È»°±ºÆ©»Ò¡¢DJ¤Ëtofubeats¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢15¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦ÆÃÊÌ¤Ê°ìÌë¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¸½ºß¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï°ìÈÌÈ¯ÇäÃæ¤À¡£
¡Ø¥¢¥Ê¥¶¡¼¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡ÙLPÈ×¤Ï¸½ºßÍ½Ìó¼õÉÕÃæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¢£¡Ø¥¢¥Ê¥¶¡¼¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡ÙLP
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î17Æü¡Ê¿å¡Ë
ÉÊÈÖ¡¿·ÁÂÖ¡¿²Á³Ê¡§PCJA-00181¡¿12inch LP¡¿6,600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢§¼ýÏ¿¶Ê
Side-A
01.¥¹¥È¡¼¥ê¡¼
02.¥»¥Ö¥ó¥¹¥¿¡¼
03.ÊÖ¿®
04.¤È¤â¤¹Åô ¤ä¤É¤¹Åô
Side-B
01.·î¤Î´ï
02.¤ª¤Ð¤±¤Î¥Ô¥¢¥Î
03.Àé¤Î¤Ê¤¤
04.¥µ¥¤¥À¡¼¤ÎÄí
Side-C
01.¥¹¥¦¥£¥Ã¥Á
02.¤ï¤ë¤Õ¤¶¤±
03.¥´¥¦¥¹¥Ä
04.¤µ¤«¤µ¤Þ¤È¥¬¥é¥¯¥¿
Side-D
01.¤¹¤ß¤«
02.²Ö¤ò¤â¤Ã¤Æ
03.·î¸÷Ì©Â¤¤ÎÌë
04.¥¬¡¼¥ë
Í½Ìó¡§https://lnk.to/AnotherStory_LP
¢£¡ãÄ¶¥¦¥ë¥È¥é¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥¦¥¥¦¥¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÍ¥¾¡¥Ñ¥ì¡¼¥É2025¡ä
2025Ç¯12·î14Æü¡ÊÆü¡ËÅìµþ¡¦Zepp Shinjuku
Open&DJ Start 16:00
LIVE Start 17:00
Á°Çä¤ê¡¡5,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ
³Ø³ä¡¡2,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ
LIVE¡§¥¹¥«¡¼¥È
GUEST¡§PUNPEE, »°±ºÆ©⼦
DJ¡§tofubeats
¥Á¥±¥Ã¥È¼õÉÕ¡§https://eplus.jp/skirt2025/
