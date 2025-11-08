GPシリーズ第4戦NHK杯

フィギュアスケートのグランプリ（GP）シリーズ第4戦・NHK杯は7日、大阪・東和薬品RACTABドームで開幕した。アイスダンスのリズムダンス（RD）で、キャロライン・グリーン、マイケル・パーソンズ組（米国）が75.14点で3位発進。すでに日本滞在を満喫している2人だが、パーソンズは悲劇にも見舞われていた。

表彰台を視界にとらえる3位と好発進したグリーンとパーソンズのカップル。取材エリアでは、来日してからショッピングしたり、ラーメンを食べたりと滞在を満喫していることを嬉しそうに語った。グリーンは「すごく楽しかった！ お財布が痛いけどね」と散財を告白。パーソンズも「素敵なコーヒーショップを見つけて、美味しいものをたくさん食べたよ」と満面の笑みだ。

しかし、一つだけ悲しい出来事があった。パーソンズがワイヤレスイヤホンを紛失してしまったというのだ。「電車から降りる時だった。南海線で泉佐野から難波に向かっていたんだけど、電車から降りる時にAirPodsを外したら、（電車とホームの）間に落っこちてしまったんだ。キャッチしようとしたけど間に合わなかった」。少し悔しそうに、身振り手振りで悲劇を振り返った。

ダメ元で追跡アプリを使い、場所を確認。「電車が僕のAirPodsをレール沿いに引きずっていたよ。だからもう望みはないね。だから、ここで新しいAirPodsを見つけるかも」。遠征先のトラブルも笑いながら、明るく受け止めていた。



（THE ANSWER編集部）