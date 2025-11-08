ブラマヨ小杉竜一、”発毛マシン“の実験 説明書でまさかの発覚
お笑いコンビ・ブラックマヨネーズの小杉竜一（52）が、7日放送のフジテレビ系バラエティー『酒のツマミになる話』（毎週金曜 後9：58）に出演し、謎の発毛マシンをスタジオで披露した。
【写真】遠くから見ても髪が薄い…発毛マシン実験したブラマヨの小杉竜一
髪の毛が薄くなっていることを気にしている小杉のもとに、とある企業から謎の小包みが届いたという。なんとその小包みをスタジオで披露することに。開封してみると、最新機能が搭載された帽子型の“発毛マシン”にスタジオは大盛り上がり。「パッケージに入ってる」「ヘルメットじゃなくて帽子になってる」「持ち歩けるんだ」「光が赤い」とゲスト達は総立ちで発毛マシンに興味津々だった。
さっそく発毛マシンをかぶった小杉に対し、MCの千鳥・大悟から「収録中ずっと着けといて最後取ってどうなったか確認しましょうよ。」と提案が。しかし、検証中に小杉は暑くなってしまい不安になったようで、同じくMCの千鳥・ノブが説明書を確認すると「ごめんなさい。1日最大10分まで」ということが発覚。予想外の真実にゲスト達は「危ない」「ズルハゲになるところでした」とスタジオからは笑い声が上がり、大いに盛り上がった。
【写真】遠くから見ても髪が薄い…発毛マシン実験したブラマヨの小杉竜一
髪の毛が薄くなっていることを気にしている小杉のもとに、とある企業から謎の小包みが届いたという。なんとその小包みをスタジオで披露することに。開封してみると、最新機能が搭載された帽子型の“発毛マシン”にスタジオは大盛り上がり。「パッケージに入ってる」「ヘルメットじゃなくて帽子になってる」「持ち歩けるんだ」「光が赤い」とゲスト達は総立ちで発毛マシンに興味津々だった。