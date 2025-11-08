¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¡õ¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤«¤é¤½¤Ã¤Ý¤ò¸þ¤«¤ì¤¿¡©
¡¡±Ñ²¦¼¼¤òÎ¥¤ì¡¢ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤ËÅ¾µï¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¶È³¦¤Ë³èÏ©¤ò¸«½Ð¤·¤¿¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤È¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¡£¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤Î8Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÇÐÍ¥Éüµ¢¤âÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¡¢ºÇ¶á¤Ï¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤È¤Î´Ø·¸¤¬Îä¤¨¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦À¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¡õ¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÐ¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÀï¤ÎWS¤ò´ÑÀï
¡¡PageSix¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¤Ï¡¢Èà¤é¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¤Ê¤¤¤¦¤¨¤Ë¡¢°ÊÁ°¤Ï¤¢¤Ã¤¿Èà¤é¤ËÂÐ¤¹¤ë¹¥°Õ¤â¾Ã¤¨¼º¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É´Ø·¸¼Ô¤¬¥³¥á¥ó¥È¡£ÊÌ¤Î¾ðÊó¶Ú¤â¡Ö¿·Á¯¤µ¤¬¤Ê¤¤¡£³§Ë°¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡É×ºÊ¤ÏºÇ¶á¡¢Netflix¤È¤Î·ÀÌó¤ò¿·¤¿¤ËÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¤¬¡¢µ¬ÌÏ¤¬½Ì¾®¤µ¤ì¡¢²¦¼¼Î¥Ã¦Ä¾¸å¤Ë¸ò¤ï¤·¤¿¡Ö1²¯¥É¥ë¤Î·ÀÌó¡×¤è¤ê¤â¡Ö¤Ï¤ë¤«¤Ë¡×¾¯¤Ê¤¤¶â³Û¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢3Ç¯´Ö2000Ëü¥É¥ë¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿Spotify¤È¤Î·ÀÌó¤â¡¢ÈÞ¤ÎÈÖÁÈ¡Ö¥¢¡¼¥¥¿¥¤¥×¥¹¡×¤Î1¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ç½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤ë¾ðÊó¶Ú¤Ï¡¢¡ÖÉ×ºÊ¤Ï¥×¥í¤Î¸½¾ì¤Ç¤ÏË¾¤ß¤¬¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤¬Netflix¤Î²ñµÄ¤ËÃÙ¹ï¤·¤¿¤¦¤¨¡¢´´Éô¤Ë¥Û¥Ã¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤òÍê¤ó¤À¤³¤È¤¹¤é¤¢¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤½¤¦¡£¤Ê¤ª²¦»Ò¤Ï¥Û¥Ã¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤¬¤ª¹¥¤ß¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢Spotify¤Î½¾¶È°÷¤â Vanity Fair»ï¤ËÂÐ¤·¡¢²¦»Ò¤«¤é¥Û¥Ã¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¥ª¡¼¥À¡¼¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¹²¤Æ¤ÆÇã¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¤Þ¤¿¡ÖËè½µ°ã¤¦Í§¿Í¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¾·¤¡¢¥Û¥Ã¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤Ï¤É¤¦¤«¡¢¤È¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤«¤éÄó°Æ¤µ¤ì¤¿¡£Èà¤ÈÈà¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¸¡Æ¤¤·¤¿¤¬¡¢µÑ²¼¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¾Ú¸À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬°ìÈÖ¸¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¾¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤Æþ¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹´Ø·¸¼Ô¤¬¤¤¤ë¤Û¤«¡¢Vanity Fair»ï¤ÎÊóÆ»¤Ç¤â¡¢°ì½ï¤ËÆ¯¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Æ¿Ì¾¤Î¿ÍÊª¤¬¡¢Èà½÷¤È¤Î»Å»ö¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËºÇ°¤À¤Ã¤¿¡£¿É¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ú¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ºòÇ¯9·î¤ÎHollywood Reporter¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡Ö¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤ò¶²¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¡ÖÈà½÷¤Ï¼þ°Ï¤ò·ÚÊÎ¤·¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÊ¹¤Æþ¤ì¤Ê¤¤¡£2¿Í¤È¤â¾õ¶·¤òÀµ³Î¤ËÈ½ÃÇ¤Ç¤¤º¡¢¥³¥í¥³¥íµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤ÏÁ´¤¯µ¤¼è¤é¤º¤È¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ê¿Í¤À¤¬¡¢ÈÞ¤ò½õÄ¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤ÆÈà½÷¤ÏËÜÅö¤Ë¹ó¤¤¿Í¤À¡×¤È¤¤¤¦É×ÉØ¤Ë¶á¤¤´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤ÎÀ¼¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¡õ¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÐ¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÀï¤ÎWS¤ò´ÑÀï
¡¡PageSix¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¤Ï¡¢Èà¤é¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¤Ê¤¤¤¦¤¨¤Ë¡¢°ÊÁ°¤Ï¤¢¤Ã¤¿Èà¤é¤ËÂÐ¤¹¤ë¹¥°Õ¤â¾Ã¤¨¼º¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É´Ø·¸¼Ô¤¬¥³¥á¥ó¥È¡£ÊÌ¤Î¾ðÊó¶Ú¤â¡Ö¿·Á¯¤µ¤¬¤Ê¤¤¡£³§Ë°¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤¢¤ë¾ðÊó¶Ú¤Ï¡¢¡ÖÉ×ºÊ¤Ï¥×¥í¤Î¸½¾ì¤Ç¤ÏË¾¤ß¤¬¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤¬Netflix¤Î²ñµÄ¤ËÃÙ¹ï¤·¤¿¤¦¤¨¡¢´´Éô¤Ë¥Û¥Ã¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤òÍê¤ó¤À¤³¤È¤¹¤é¤¢¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤½¤¦¡£¤Ê¤ª²¦»Ò¤Ï¥Û¥Ã¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤¬¤ª¹¥¤ß¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢Spotify¤Î½¾¶È°÷¤â Vanity Fair»ï¤ËÂÐ¤·¡¢²¦»Ò¤«¤é¥Û¥Ã¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¥ª¡¼¥À¡¼¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¹²¤Æ¤ÆÇã¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¤Þ¤¿¡ÖËè½µ°ã¤¦Í§¿Í¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¾·¤¡¢¥Û¥Ã¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤Ï¤É¤¦¤«¡¢¤È¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤«¤éÄó°Æ¤µ¤ì¤¿¡£Èà¤ÈÈà¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¸¡Æ¤¤·¤¿¤¬¡¢µÑ²¼¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¾Ú¸À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬°ìÈÖ¸¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¾¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤Æþ¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹´Ø·¸¼Ô¤¬¤¤¤ë¤Û¤«¡¢Vanity Fair»ï¤ÎÊóÆ»¤Ç¤â¡¢°ì½ï¤ËÆ¯¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Æ¿Ì¾¤Î¿ÍÊª¤¬¡¢Èà½÷¤È¤Î»Å»ö¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËºÇ°¤À¤Ã¤¿¡£¿É¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ú¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ºòÇ¯9·î¤ÎHollywood Reporter¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡Ö¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤ò¶²¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¡ÖÈà½÷¤Ï¼þ°Ï¤ò·ÚÊÎ¤·¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÊ¹¤Æþ¤ì¤Ê¤¤¡£2¿Í¤È¤â¾õ¶·¤òÀµ³Î¤ËÈ½ÃÇ¤Ç¤¤º¡¢¥³¥í¥³¥íµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤ÏÁ´¤¯µ¤¼è¤é¤º¤È¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ê¿Í¤À¤¬¡¢ÈÞ¤ò½õÄ¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤ÆÈà½÷¤ÏËÜÅö¤Ë¹ó¤¤¿Í¤À¡×¤È¤¤¤¦É×ÉØ¤Ë¶á¤¤´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤ÎÀ¼¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£