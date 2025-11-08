フリーアナウンサーの徳光和夫さんが８日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜・午前５時）に生出演した。

番組では、米情報サイト「トレード・ルーマーズ」が６日（日本時間７日）、トップＦＡ選手５０人のリストを発表したことを報じたスポーツ報知の「８日付」記事を紹介した。

記事では、同サイトが伝えた日本人トップは４位の村上宗隆内野手で、年俸３４億５０００万円。予想される移籍先には、メッツなどが挙がった。西武の今井達也投手は７位の高評価。巨人の岡本和真内野手は１９位、カブスからＦＡになった今永昇太投手は２２位に入った。

サイトでは、村上の予想契約は８年総額１億８０００万ドル（約２７６億円）。平均年俸３４億５０００万円は今季推定年俸６億円から約５・７倍にもなる。

さらに右の大砲・岡本は１９位と順位こそ高くないが、「三振が非常に少なく、打率は安定。バランスの取れた打者」と紹介。中軸候補で三塁と一塁を守れる柔軟性が、現地では好意的に捉えられている。６月で２９歳という年齢のため大型契約は望めないが、それでも「５年総額７０００〜８０００万ドル（約１０７〜１２３億円）が現実的」と１年平均２０億円規模。候補球団にはパドレス、Ｄバックス、パイレーツ、カブスのほか、マリナーズ、ブルージェイズなどが並んだ。

投手では、西武がポスティングに向けて最終調整中の今井が７位でトップ１０入り。１６０キロの球速に加え、３年連続１６０投球回以上のタフさと高い空振り率を誇り、「２２年のブレイク以降、ＮＰＢで最も信頼できる先発投手の一人」と絶賛。年齢的にこれから最盛期を迎えるとし、「ローテ中位格ながら、制球次第で２番手格にも化けうる」と続け、ドジャースなどを有力球団に挙げた。

この記事を受け徳光さんは「年俸が２０億だよ。一生も二生も…つまり人生、一生も二生もできるぐらいの金額もらっちゃうわけだから」と明かし「だから、メジャーにチャレンジっていいますけど年俸がいいっていうこともあると思いますよ、正直なことろ」とコメントした。

その上で「なかなかこれだけの年俸は日本は、絶対には出せないもんね」と指摘していた。