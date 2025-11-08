【グローバルワークの淡色】が可愛い！ 40・50代に似合う♡「楽ちんワンピ」

ストレスなくおしゃれを楽しみたい人におすすめしたいのが、【グローバルワーク】の「楽ちんワンピ」。上品な華やかさをプラスできる淡色「ソイミルクカラー」が大人可愛い雰囲気も演出するワンピは、ミドル世代もコーデに取り入れやすそう。合わせるトップスやアウター次第で印象をガラリと変えられるため、着こなしのアレンジも楽しめます。スタッフさんによる着回しコーデもぜひ参考にして。

楽ちんおしゃれを楽しめる淡色キャミワンピ

【グローバルワーク】「ストレッチレースキャミワンピース」〈ソイミルク〉\5,990（税込）

華奢なストラップとVネックが洗練された印象を与え、総レースが上品に華やぐキャミワンピース。淡色のソイミルクカラーが落ち着いた雰囲気も演出し、大人に似合う着こなしに。公式オンラインストアで「ストレッチレースを使用しているので、ノンストレスで着用いただけます」と紹介されているように、楽ちんおしゃれを楽しみたいミドル世代にぴったりの商品です。

ワンピを主役に大人っぽトレンドコーデ

「ポコポコとした表面感のレースが華やかで着るだけで着映えします」と、40代スタッフさんがコメントしているように、テクニックいらずにおしゃれな雰囲気をまとえそうなのが魅力。ブラウンカラーのレザー調ブルゾンを羽織ってクールに。レオパ柄のバッグでエッジをプラスすれば、甘すぎない大人に似合うトレンドコーデが完成。

お手本にしたい！ ワンランク上のデイリーコーデ

フェミニンムードたっぷりのキャミワンピに、シャーリングシャツをインしてきちんと感を。スウェット素材のブルゾンをバサっと羽織ってカジュアルに着崩せば、大人の余裕を感じられるテイストミックスコーデに。足元はローファーでトラッドに決めるのも、おしゃれスタッフの着こなしポイント。

プレッピーな雰囲気をまとった最旬スタイル

こちらのスタッフさんは、ロゴスウェットを上に重ねて、レーススカート風にしたアレンジコーデも提案。ダブルジャケットを羽織ってプレッピーな要素もプラスすれば、最旬きれいめカジュアルコーデを楽しめそうです。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i