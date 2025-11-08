お得に楽しめる！仙台アンパンマンこどもミュージアム＆モール・仙台うみの杜水族館 「親子ペアセットチケット」

仙台アンパンマンこどもミュージアム＆モールと仙台うみの杜水族館は、初の共同企画として、親子ペアで使えるセットチケットの販売を2025年11月4日(火)より開始しました。

お得なWEBチケットです。

利用期間は2025年11月4日(火)から12月19日(金)までです！

仙台アンパンマンこどもミュージアム＆モール・仙台うみの杜水族館 「親子ペアセットチケット」

販売価格：6,000円(税込)

利用対象：4歳〜小学生までのこども1名＋おとな1名

利用期間：2025年11月4日(火)〜12月19日(金)

販売期間：2025年11月4日(火)10:00〜12月18日(木)23：59

仙台アンパンマンこどもミュージアム＆モールと仙台うみの杜水族館の入館チケットがセットになった、お得なおとな・こどもペアWEBチケットが登場！

仙台アンパンマンこどもミュージアム＆モールは2026年に15周年、仙台うみの杜水族館は2025年に10周年を迎えるにあたり、日頃の感謝を込めて提供されます☆

親子でのおでかけに最適なペアチケットです。

チケット販売場所・利用方法

販売場所：各館ホームページ、または遊び予約サイト「アソビュー」

※仙台アンパンマンこどもミュージアム＆モール及び仙台うみの杜水族館での窓口での販売はいたしません。

※チケットの購入にはアソビュー！の会員登録が必要です。

WEBチケットを購入後、利用期間中にそれぞれの施設で該当のペアチケットをご提示ください。

施設のスタッフが受付処理を行ったのち入館可能となります。

※このセットチケットは日時指定できません

※お客様ご自身で受付処理をしたチケットは無効となりますので操作にご注意ください

仙台アンパンマンこどもミュージアム＆モール 施設情報

所在地： 〒983-0817 宮城県仙台市宮城野区小田原山本丁101-14

ミュージアム(有料エリア)は、通常 10：00〜17：00(最終入館16：00)です。

2025年11月5日(水)は全館休業となります。

また、2025年11月23日(日)はミュージアム(有料エリア)が 9：30〜17：00(最終入館16：00)の営業です。

※仙台アンパンマンこどもミュージアムへの入館は、1歳以上からチケットが必要です。

仙台を代表する2つの人気おでかけスポットを、お得に楽しめる初めての共同企画！

アンパンマンの世界と、海の生き物たちとの出会いを、この機会に親子で満喫してください。

仙台アンパンマンこどもミュージアム＆モールと仙台うみの杜水族館の「親子ペアセットチケット」の紹介でした。

(C)やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

