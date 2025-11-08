ＮＨＫが８日までに朝ドラ公式インスタグラムを更新し、「ばけばけ」第６週で物乞いを演じた北川景子のシーン写真を公開し、大きな反響を読んでいる。

６日に放送された第２９話では、物乞いとなったタエ（北川景子）を見かけてしまったトキ（高石あかり）が、声をかけることができず逃げ帰った。

同局は「破れ寺に身を寄せる二人。松江を去った後、何があったのでしょう。『もしタエが一人だったら自害も考えたかもしれない』とおっしゃっていた北川景子さん。タエの気高さと、どうにか息子を生かそうとする、母としての思いも大切に演じたいと話されていました。＃北川景子 ＃板垣李光人 ＃ばけばけ」と投稿。タエと、タエの息子・三之丞（板垣李光人）の破れ寺での写真を投稿した。

ドラマファンからは「北川景子さんの落ちぶれ感の演技が素晴らしいですね！」「カッコ悪くても生き続けることを選んだタエ様はカッコいい！三之丞とともに生き抜いてほしい」「この１枚の写真を見ているだけで、北川景子さん、やっぱりすごい女優さんだと伝わります」などと反響が届いている。